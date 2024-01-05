洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

龙丰路拓宽改造工程预计3月中旬主线通车
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.22 17:54

　　机械轰鸣、车辆穿梭，建筑工人忙碌作业。22日，洛报融媒记者在洛阳市洛龙区龙丰路拓宽改造工程现场看到，该路段地下管线已铺设完毕，施工人员正在加速推进管沟回填、浇筑盖板等工作，预计3月中旬主线通车。

　　龙丰路是龙门石窟景区西北侧一条重要的东西向道路，联通厚载门街与龙门大道。改造前，该路段是双向2车道，且为水泥混凝土路面，经过多年使用，路面出现了部分坑槽、裂缝，影响车辆正常通行。

（效果图）

　　龙丰路拓宽改造工程全长约1002.7米，改造时不仅要将道路拓宽为双向4车道、铺设沥青路面，还将重新建设燃气、供水、排水、暖气等管道，并在道路南侧设置“人非共板”路面，更加方便周边百姓出行和生活。

　　“项目通车后，不仅能够进一步缓解龙门石窟西北片区交通压力，联动龙门石窟景区与牡丹阁景区协同发展，还将完善花园、寺沟片区道路网骨架结构，提升沿线通行效率。”洛阳市住建局相关负责人表示。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 文/图 通讯员 吴丹）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    29岁女孩为啥强烈要求做心脏检查
    29岁女孩为啥强烈要求做心脏检查
    29岁女孩为啥强烈要求做心脏检查
        近日，一名29岁的年轻女性走进心内科诊室，强烈要求医生为她的心脏做“体检”，这是咋回事儿？
  • ·腿上的“泥点”，为啥洗不掉？
  • ·限糖限的究竟是什么糖
  • ·想要控糖效果好 这种膳食纤维是优选
    		•
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
        新安县石井镇寺坡山村是一座隐于群山中的村落，北与龙潭大峡谷紧邻，南与青要山相连，西距黛眉山景区不远，...
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
  • ·王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳多家博物馆将按照国家一级馆标准...
  • 江凌调研文旅重点项目建设运营工作
  • 七二五所斩获LNG开架式气化器“最大单”
  • 铁路“萌新”的春运初体验
  • 紧急通知！2024年洛阳市春风行动专场...
  • 22日洛阳部分公交线路停运、调整
  • @洛阳人：雨雪分批“发货” 注意添衣保暖
  • 全国2023年度“优秀企业债发行机构”...
  • 去年，洛阳文博场馆接待游客突破1500...
  • 大年初三深夜，洛阳小伙文益星和父亲...
    		•
    百姓呼声
    暂未有增加高速公路免费通行站点的计划
    丽景门外城墙上为何设置酒店招牌（图）
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    雪梅

    九洲池龙年看龙

    雪中游白马寺

    文艺表演
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605