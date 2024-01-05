龙丰路拓宽改造工程预计3月中旬主线通车

机械轰鸣、车辆穿梭，建筑工人忙碌作业。22日，洛报融媒记者在洛阳市洛龙区龙丰路拓宽改造工程现场看到，该路段地下管线已铺设完毕，施工人员正在加速推进管沟回填、浇筑盖板等工作，预计3月中旬主线通车。

机械轰鸣、车辆穿梭，建筑工人忙碌作业。22日，洛报融媒记者在洛阳市洛龙区龙丰路拓宽改造工程现场看到，该路段地下管线已铺设完毕，施工人员正在加速推进管沟回填、浇筑盖板等工作，预计3月中旬主线通车。

龙丰路是龙门石窟景区西北侧一条重要的东西向道路，联通厚载门街与龙门大道。改造前，该路段是双向2车道，且为水泥混凝土路面，经过多年使用，路面出现了部分坑槽、裂缝，影响车辆正常通行。

（效果图）

龙丰路拓宽改造工程全长约1002.7米，改造时不仅要将道路拓宽为双向4车道、铺设沥青路面，还将重新建设燃气、供水、排水、暖气等管道，并在道路南侧设置“人非共板”路面，更加方便周边百姓出行和生活。

“项目通车后，不仅能够进一步缓解龙门石窟西北片区交通压力，联动龙门石窟景区与牡丹阁景区协同发展，还将完善花园、寺沟片区道路网骨架结构，提升沿线通行效率。”洛阳市住建局相关负责人表示。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 文/图 通讯员 吴丹）