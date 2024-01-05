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@司机，驾驶证逾期未审验 洛阳交警喊你来办理
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.22 08:47

　　近日，我市交警部门发布通知，“点名”207名驾驶证逾期未审验的驾驶员、111名驾驶证逾期未换领的驾驶员。交警部门提醒，“只管开车不关心驾驶证状态”不可取，违法开车上路将付出代价。

　　交警部门提醒，驾驶证审验、期满换领有严格流程。

　　线下

　　换证：驾驶证期满前90天内，本人携带驾驶证、身份证原件，到位于各县区的市公安局政务服务大厅，进行人像采集与现场体检，通过后核发新驾驶证。

　　补证：若驾驶证损坏或遗失，本人需携带一英寸白底照片、身份证原件，到位于各县区的市公安局政务服务大厅办理相关业务，审核通过后核发新驾驶证。

　　线上

　　交管12123App补证：注册登录12123平台后，进入“驾驶证补换领”板块选择需要办理的业务，然后提交照片并选择取件方式。选择自取的，提交验证码并支付工本费，收到制证短信即可前往自取点领取驾驶证；选择邮寄的，支付工本费后等待邮寄即可。

　　交管12123App审验：在首页点击进入“更多”，随后在“学习教育业务”中选择“驾驶人审验”。

　　交警部门提醒，自取驾驶证时需要携带身份证、驾驶证原件和一英寸白底无美颜的近三个月照片；期满换证全部费用(体检、拍照)加起来不超过48元，目前仅支持支付宝、现金等支付方式。

　　此外，驾驶证逾期未检验、未换领却开车上路，将被处以罚款、行政拘留。

　　●逾期不参加审验仍驾驶机动车上路行驶的，一经查处由公安机关交通管理部门处二百元以上五百元以下罚款。

　　●逾期未换证，且超过机动车驾驶证有效期一年的，公安机关交通管理部门将注销其机动车驾驶证。

　　●驾驶证在一个记分周期内累积记分达到12分的，驾驶人在法定期限内拒不参加学习，也不接受考试的，公安机关交通管理部门将公告其机动车驾驶证停止使用。

　　●驾驶证注销或停用期间，仍驾驶机动车上路行驶的属于机动车违法行为中的无证驾驶。一经查处将由公安机关交通管理部门处二千元罚款，并处十五日以下拘留。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 孙德胜 卢芳芳）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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