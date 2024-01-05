县区两会新看点：以高质量医疗和养老服务增进民生福祉

洛龙区将确保每万名常住人口拥有全科医生4.3名，伊滨区光武街道、李村街道养老服务中心年底前建成投用……纵观近期出炉的各县区政府工作报告，医疗和养老两大民生领域推出不少有力举措，引人关注。

洛龙区将确保每万名常住人口拥有全科医生4.3名，伊滨区光武街道、李村街道养老服务中心年底前建成投用……

纵观近期出炉的各县区政府工作报告，医疗和养老两大民生领域推出不少有力举措，引人关注。

高质量的医疗和养老服务，标注的是发展高度，更是民生温度。

今年，各县区将软硬件同时发力，着力推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，完善养老服务体系，一批新院区、专业诊疗中心、卫生服务中心、养老服务中心将陆续建设、投用。

功能更全

涧西区将加快推进涧西区人民医院胸痛中心、卒中中心、创伤中心建设；嵩县将加快建设肿瘤、重症监护等临床服务五大中心；伊川县将加快公共卫生大数据中心、疾控中心竣工投用；宜阳县将加快推进县医院急危重症救治大楼、中医院病房楼建设。

覆盖面更广

涧西区将推进工农街道卫生服务中心建设，启动实施辛店街道卫生服务中心项目，推进周山路、天津路、瀛洲街道养老服务中心建设。嵩县将加快建设县医院田湖分院等项目。年底前，伊滨区光武街道、李村街道养老服务中心建成投用。各县区将推动优质医疗、养老资源向基层倾斜，让更多群众就近享受服务。

环境更优

孟津区将改造提升人民医院老院区、东院区。宜阳县将加快推进第五人民医院迁建等项目。伊川县将推动妇幼保健院整体搬迁项目一季度开工建设，年底前中医院新院区搬迁进驻。洛宁县将完成7个乡镇卫生院改造提升。医院迁建、改造提升，将让患者享受更优的就诊环境。

如果说硬件是基础，那么，软件就是提升医疗和养老服务水平的“倍增器”。从各县区政府工作报告看，完善医疗服务体系、强化医疗队伍建设、加强养老服务市场化运营成为各地发力的重点。

完善医疗服务体系

伊川县将推动医共体信息化平台上半年建成投用，实现县、乡、村三级医疗机构互联互通、信息共享。偃师区将完善区、镇、村三级诊疗体系，加快乡镇卫生院急救点建设，打造“健康e家”示范点。汝阳县将探索村(社区)健康管理新模式，解决好群众就医过程中的“关键小事”。医疗服务体系的完善，能促进信息共享，进一步优化就诊服务流程，让群众少跑腿。

强化医疗队伍建设

洛龙区将大力培养全科医生，确保每万名常住人口拥有全科医生4.3名。瀍河区将抓好中医药服务发展，积极培育中医适宜技术人才。汝阳县将继续做好全科医生、乡村医生培训及订单定向医学生培养。

加强养老服务市场化运营

涧西区将构建“公益性＋市场化”养老服务体系，积极推进市场化运营。西工区将依托5级81个养老服务设施，探索分区连片、以大带小的“1+N”运营模式，促进资源共用、服务共享、降本增效，实现养老服务高质量、可持续供给。瀍河区将大力发展银发经济，支持社会力量兴办养老服务机构，多渠道、多形式发展养老服务业。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营）