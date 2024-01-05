洛阳渔业执法工作获表彰

日前，农业农村部、公安部、中国海警局联合通报表彰2023年渔业执法系列专项行动工作突出的先进集体和个人，洛阳市农业综合行政执法支队获表彰。

日前，农业农村部、公安部、中国海警局联合通报表彰2023年渔业执法系列专项行动工作突出的先进集体和个人，洛阳市农业综合行政执法支队获表彰。

洛阳地跨黄河、长江、淮河三大流域。保护渔业资源、维护渔业生产秩序，对于推进生态文明建设、促进渔业可持续发展具有重要意义。

洛阳得天独厚的自然水域，造就丰富的渔业资源。据统计，全市拥有鱼类79种，以黄河鲤鱼、伊河鲂鱼、伊水大鲵及三文鱼最负盛名，并相继设立洛河鲤鱼、伊河鲂鱼及洛河洛宁段乌苏里拟鲿、瓦氏雅罗鱼等3处国家级水产种质资源保护区。目前，洛阳全域渔业利用水面面积40.38万亩，渔业已经成为重要的富民产业。

2023年，根据国家统一部署，我市以破解危害渔业发展的顽瘴痼疾为导向，聚焦黄河禁渔、清理取缔涉渔“三无”船舶和“绝户网”、渔业安全生产监管等重大执法任务，联合部署开展“渔政亮剑2023”等专项执法行动，查办非法捕捞案件77件，清理整治地笼等网具978个，查处涉渔执法相对人77人，有力打击和震慑了违法捕捞行为。(洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞)