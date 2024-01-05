增强信心 迎难而上—— 一论以奋斗的你我成就奋进的洛阳

长路险夷寻常事，信心定力最可贵。奔跑在甲辰龙年的春天里，全市2023年度工作总结表彰大会日前召开，以“新春第一会”吹响奋进新号角、提振干事精气神。大会上，着眼齐心协力开创现代化洛阳建设新局面，市委书记江凌特别提出“四个必须”的要求，首要强调必须增强信心、迎难而上，增强“年年难干年年干、事事难成事事成”的信心决心，千方百计攻克一个个难关，努力把更多“不可能”变成“可能”、变成现实，字里行间流露着一种期待和热望。

长路险夷寻常事，信心定力最可贵。

奔跑在甲辰龙年的春天里，全市2023年度工作总结表彰大会日前召开，以“新春第一会”吹响奋进新号角、提振干事精气神。大会上，着眼齐心协力开创现代化洛阳建设新局面，市委书记江凌特别提出“四个必须”的要求，首要强调必须增强信心、迎难而上，增强“年年难干年年干、事事难成事事成”的信心决心，千方百计攻克一个个难关，努力把更多“不可能”变成“可能”、变成现实，字里行间流露着一种期待和热望。

如果说春节里的归乡团聚，让我们得以在温暖的港湾养精蓄锐，那么当春节远去，春回大地、万物生长，我们就要从新的时间坐标开始新的奋斗。向着春天进发，朝着梦想奔跑，拼出一个“开门红”，拼出又一年的精彩，须要有一股子一往无前、迎难而上的信心和干劲。正如此次大会所言，今年，经济下行压力依然较大，转型发展任务艰巨，我们面临的困难挑战是多方面的。但我们要看到，困难总是无时不在、无处不有，战胜困难才能实现新的发展，否则，困难就会成为前进道路上的绊脚石。

“战胜了许多困难挑战，办成了许多大事要事”“洛阳正处在大有可为、大有作为的时期”……综观今日洛阳，我们所追求的信心绝非凭空而来，而是有着坚实依托。

信心，彰显在昂扬的发展势头上。稳中有进、稳中提质、稳中蓄势、稳中向好，这不仅是对过去一年全市经济发展态势的总结，也是对整座城市发展势头的描述。高成长性制造业和战略性新兴产业增加值分别增长9.1%、10.2%；4家全国重点实验室重组入列，国家级创新平台达到108个；中州时代带动22个新能源产业配套项目落户，百万吨乙烯带动36个石化新材料配套项目落地；“汉服热”带火“洛阳热”，接待游客1.35亿人次、旅游总收入1041.7亿元……一组组数据，勾勒出洛阳蓬勃向上的发展曲线。

信心，蕴含于澎湃的奋发劲头中。从建设现代化产业体系取得突破性进展，全市上下抓风口产业的意识和能力日益增强，到越来越多的群众搞起了特色种养、办起了特色民宿、开起了汉服体验店，日子更加有奔头；从7所现代化高中、省第二儿童医院、东直门医院洛阳医院建成投用，邻里中心、乡里中心、社区体育公园遍地开花，美好生活不断照进现实，到城市频频出圈既带来前所未有的人气和机会，也广泛激起河洛儿女的认同感归属感……“出新”与“出彩”交相辉映，今天的洛阳，一股子劲儿起来了！

为者常成，行者常至，时代不会辜负实干者。产业发展后劲极大增强、干部队伍素质持续提升、社会各界对洛阳发展普遍看好，这些都是我们战胜困难的信心和底气所在，我们也当让信心与春天一起生长。这就需要广大干部强化事不避难的担当、增强迎难而上的胆魄、提升难中求成的能力，下更大功夫解决好“钱从哪里来”“经济怎么稳”“风险如何防”等问题；需要广大企业家以“不畏难”的精神和“不服输”的劲头，着力稳定企业生产经营、推动企业转型发展，在攻坚克难中行稳致远。

好事尽从难处得，辉煌总自磨砺出。振奋龙马精神，鼓足信心干劲，不为一时困难所动摇，敢在困难面前逞英雄，你我努力向前奔跑，就能跑出现代化洛阳建设的加速度！（洛平）