洛阳公路部门启动低温雨雪冰冻应急响应

记者从洛阳市交通事业发展中心获悉，洛阳公路部门已于2月20日启动普通公路低温雨雪冰冻Ⅳ级应急响应，全面加强工作调度，全力做好恶劣天气的防范应对工作。 记者从洛阳市交通事业发展中心获悉，洛阳公路部门已于2月20日启动普通公路低温雨雪冰冻Ⅳ级应急响应，全面加强工作调度，全力做好恶劣天气的防范应对工作。 截至2月21日9时，洛阳市公路部门出动2600余人次、各类除雪设备120余台、巡查保通车辆80余台，共撒布融雪剂170余吨，全力保障普通公路(含农村公路)畅通。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 杨鹏 文/图）