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洛阳苏羊遗址入围2023年度全国十大考古新发现终评
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.20 20:52

　　记者获悉，2023年度全国十大考古新发现初评结果揭晓，根据投票结果，22个项目入围终评。其中，洛阳苏羊遗址榜上有名。

　　苏羊遗址位于宜阳县张坞镇苏羊村西部、下村南部，面积约63万平方米。自2021年至今，洛阳市考古研究院联合西北大学、北京大学对这里进行连续性主动考古发掘，这是洛阳地区近20年来首次系统性、连续性、科学性开展的新石器遗址考古项目。作为“考古中国—中原地区文明化进程研究”重大项目，目前，该遗址发掘面积共计1800平方米，发现有仰韶和龙山两个时期的遗存，其中以仰韶时期为主。

　　在这里，考古人员陆续发现了地面铺“水泥”的房子，绘有漩涡纹的彩陶纺轮，外形似熊头的兽首石雕，粟、黍、水稻等植物遗存及相对完整的玉璧、玉璜、玉钺……数十处房址，数百座灰坑，数以万计的遗物，大小不一的各类墓葬等，将距今5800年至4100年的河洛先民日常生活，逐渐呈现在大家面前。

　　“人工环壕、生活区、墓葬区、湖沼等重要遗迹现象，说明这里曾存在新石器时代晚期大型聚落。”洛阳市考古研究院史前研究室主任任广介绍，结合考古发现基本可以确定，苏羊遗址的时间跨度从仰韶文化早期一直延续到龙山时代晚期，文化序列从早到晚发展连续稳定，文化谱系一脉相承，是河洛地区迄今发现延续时间最长的新石器时代遗址。综合来看，苏羊遗址以仰韶文化为主，含有长江流域的大溪文化、屈家岭文化，西辽河流域的红山文化，东方的大汶口文化等众多因素，文明交融范围之广，为研究不同区域之间的文化交流碰撞提供了新的材料。

　　苏羊遗址还发现了一处大型成人墓葬区，勘探发现墓葬300余座，已发掘75座。“这一墓葬区可能是中原地区迄今发现面积最大、墓葬数量最多的成人墓地，对研究龙山时期的埋葬制度、社会组织结构、社会生产技术等问题具有重要意义。”任广说，下一步，将重点寻找和这片墓地相对应的龙山时期先民生产、生活的遗存。

　　在做好田野考古工作的同时，洛阳市考古研究院与西北大学、北京大学、郑州大学等高校合作，从碳十四测年、人骨研究、古DNA研究、植物考古、动物考古、环境考古、陶器制法与产地分析等角度全方位对出土遗存进行研究，深入挖掘遗址蕴含的丰富信息。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 周晏至 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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