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洛阳“新春第一会”发出号召——以奋斗之你我成就奋进洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.20 18:25

　　当前的洛阳，正处于大有可为、大有作为的时期。

　　20日，洛阳召开“新春第一会”——全市2023年度工作总结表彰大会，总结成绩、表彰先进、树立导向，激励全市上下从新年开始就提振干事创业精气神，以奋斗的你我成就奋进洛阳。

　　会上，科技创新先进企业、综合考核先进县(区)、富民增收先进乡镇(街道)、“五星”支部创建先进村(社区)、返乡创业优秀乡贤代表等纷纷走到台前，分享先进经验，畅谈今年打算。透过“新春第一会”传递的鲜明导向，我们更应该以先进为标杆，以典型为榜样，撸起袖子加油干，只争朝夕抓落实，齐心协力开新局，推动现代化洛阳建设不断取得新成效。

　　●中国船舶集团有限公司第七二五研究所

　　提升创新能级 打造创新高地

　　全年承接合同156亿元、同比增长20%，营业收入112亿元、同比增长10%，荣获中国造船工程学会科技进步特等奖……在刚刚过去的2023年，中国船舶集团有限公司第七二五研究所成绩亮眼。

　　在七二五所所长王其红看来，成绩的取得有三个核心因素。

　　强化科技创新体系建设。七二五所立足专业优势，着力推进以全国重点实验室为引领的重大创新平台建设，加快实现高水平科技自立自强。“海洋腐蚀与防护全国重点实验室”全国首批获批重组成立，组建河南省船舶与海洋工程材料创新研究院，设立北京船海前沿材料技术中心和上海技术保障中心……行业引领地位显著提升。

　　系统布局产业发展新格局。统筹推进存量市场高端化、增量市场产业化。全年投入研发经费10.2亿元、同比增长16.3%，新产品新技术带动市场销售订单近47亿元、同比增长47%。储氢气瓶和高精度钛基材率先实现批量应用；LNG产业深耕低温材料研发，形成近20项产品的产业集群，科技产业加速转型升级。

　　深入推进人才强企。依托重大工程和重大创新平台，大力推进博士等高学历人才引进，特殊人才薪资待遇可一事一议，2023年签约博士、引进在职博士后人数和外部人才获评人次均创历史新高。

　　王其红表示，下一步，七二五所将持续提升创新能级，全力打造创新高地，在现代化洛阳建设新征程上奋勇争先、更加出彩。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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