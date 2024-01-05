受雨雪天气影响 洛阳老君山景区2月20日暂停售票

今日老君山文旅集团发布消息称，受雨雪天气影响，老君山景区为保障游客游览安全，2月20日已暂停售票。
今日老君山文旅集团发布消息称，受雨雪天气影响，老君山景区为保障游客游览安全，2月20日已暂停售票。
今日老君山文旅集团发布消息称，受雨雪天气影响，老君山景区为保障游客游览安全，2月20日已暂停售票。
游客朋友，您好!
受雨雪天气影响，老君山景区为保障游客游览安全，2月20日已暂停售票。已成功预约购票的游客，请按照预约日期凭证入园；未成功预约购票的游客，请合理安排行程，提前预约其它日期入园。给您造成不便，敬请谅解！
温馨提示：雨雪天气游览，请注意防寒保暖！上山途中建议您提前佩戴防滑冰爪，小心慢行！
老君山文旅集团
2024年2月20日
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