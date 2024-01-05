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受雨雪天气影响 洛阳老君山景区2月20日暂停售票
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.20 14:46

　　今日老君山文旅集团发布消息称，受雨雪天气影响，老君山景区为保障游客游览安全，2月20日已暂停售票。

游客朋友，您好!

　　受雨雪天气影响，老君山景区为保障游客游览安全，2月20日已暂停售票。已成功预约购票的游客，请按照预约日期凭证入园；未成功预约购票的游客，请合理安排行程，提前预约其它日期入园。给您造成不便，敬请谅解！

　　温馨提示：雨雪天气游览，请注意防寒保暖！上山途中建议您提前佩戴防滑冰爪，小心慢行！

　　老君山文旅集团

　　2024年2月20日
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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