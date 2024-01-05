2024隋唐河洛文化庙会暨新春灯会20日演出活动因天气原因取消

今日洛阳隋唐城遗址植物园微信公众号发布消息称，根据气象部门预报，受寒潮、雨雪、大风等极端天气的影响，为保障市民游客人身安全及演出安全，2024隋唐河洛文化庙会暨新春灯会原定于2月20日的演出活动取消。
今日洛阳隋唐城遗址植物园微信公众号发布消息称，根据气象部门预报，受寒潮、雨雪、大风等极端天气的影响，为保障市民游客人身安全及演出安全，2024隋唐河洛文化庙会暨新春灯会原定于2月20日的演出活动取消。
今日洛阳隋唐城遗址植物园微信公众号发布消息称，根据气象部门预报，受寒潮、雨雪、大风等极端天气的影响，为保障市民游客人身安全及演出安全，2024隋唐河洛文化庙会暨新春灯会原定于2月20日的演出活动取消。
广大市民游客朋友们：
大家好!
根据气象部门预报，受寒潮、雨雪、大风等极端天气的影响，为保障市民游客人身安全及演出安全，2024隋唐河洛文化庙会暨新春灯会原定于2月20日的演出活动取消。由此给您带来的不便，敬请谅解！气温骤降，天寒路滑，请广大游客朋友随时关注天气变化，添衣保暖、做好防护，注意出行安全。 感谢您的理解和配合！
隋唐城遗址植物园
2024年2月20日
⑥
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