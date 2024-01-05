洛阳华媒云商被评为“十佳平台经济企业”

20日上午，洛阳市2023年度工作总结表彰大会召开，总结表彰全市2023年工作中涌现出的先进单位和先进个人。其中，洛阳日报报业集团的全资子公司洛阳华媒云商科技有限公司被评为十佳平台经济企业。
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洛阳华媒云商科技有限公司是洛阳高新技术企业，现有40项计算机软件著作权，申请专利2项，自有技术、采购、运营团队，其旗下的“购时惠”电商平台已经成为不少洛阳市民网购的首选。
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