快讯！洛阳市2023年度工作总结表彰大会召开

20日上午，洛阳市2023年度工作总结表彰大会召开，总结表彰全市2023年工作中涌现出的先进单位和先进个人。 20日上午，洛阳市2023年度工作总结表彰大会召开，总结表彰全市2023年工作中涌现出的先进单位和先进个人，激励全市上下从新年伊始就提振干事创业的精气神，聚焦加快建强副中心、形成增长极，扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，不断巩固和增强经济回升向好态势，加快推动高质量发展，奋力开创现代化洛阳建设新局面。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 郭飞飞 赵晨熹 文/图）