近日记者从市市场监管局获悉，经过申请、审核和公示环节，洛阳市2023年度市级放心消费示范单位和市级消费维权服务示范站名单公布。

近日记者从市市场监管局获悉，经过申请、审核和公示环节，洛阳市2023年度市级放心消费示范单位和市级消费维权服务示范站名单公布。 近日记者从市市场监管局获悉，经过申请、审核和公示环节，洛阳市2023年度市级放心消费示范单位和市级消费维权服务示范站名单公布。 其中，涧西区新友谊大酒店有限公司等40家单位获评2023年度洛阳市市级放心消费示范单位，另有31家单位获评2023年度市级消费维权服务示范站。 据了解，为深入推进放心消费示范创建活动，营造更加安全放心的消费环境，进一步释放消费潜力，提振消费信心，促进洛阳经济健康稳定发展，按照省市场监管局相关要求，经业主申请、各县区市场监管部门审核、洛阳市放心消费创建工作领导小组办公室评定，名单最终确定。 2023年度洛阳市市级放心消费示范单位 洛阳新友谊大酒店有限公司 洛阳祥和牡丹科技有限公司 河南卡萨米亚食品有限公司 洛阳恒枫饮料有限公司 洛阳市正心诚餐饮管理服务有限公司 洛阳市西工区东周量贩超市 洛阳名优建材家居广场 河南熙禾餐饮管理有限公司 洛龙区学府街仁和鱼火锅店 洛阳博纳斯酒店管理有限公司 洛阳汉华商贸有限公司政和分店 洛阳宴新水席餐饮服务有限公司 洛阳典颂大药房有限公司 洛阳同心药房有限公司 洛阳金玉满堂餐饮服务有限公司 河南百信药业有限公司康之源店 洛阳乐卡粉末有限公司 洛阳万茗堂电子商务有限公司 洛阳市偃师区翟镇迎宾酒店 洛阳钰诚假日酒店有限公司 偃师市伊洛街道办事处鑫悦餐饮店 河南交投服务区管理有限公司洛阳服务区 洛阳市孟津区老雒阳面馆 洛阳空港国际酒店有限公司 宜阳县民来康大药房有限公司 宜阳县伊超板筋王锦龙大道店 宜阳县柳泉镇泉之喜酒店 洛阳聂家信生物科技开发有限公司 洛阳龙悦水韵旅游开发有限公司 伊川县金悦商务酒店 伊川县金亮摩托车行 洛阳喜宴楼餐饮有限公司 河南大张实业有限公司嵩县分公司 洛阳白云山旅游有限责任公司 嵩县厨蓉和餐饮服务店 新安县印象木棉家纺店 洛阳鲲鹏宝目眼镜有限公司 栾川县来爱得大药房有限公司 栾川县大张实业有限公司栾川分公司 栾川县钼都路要酒吧酒水超市 2023年度市级消费维权服务示范站 河南大张实业有限公司盛德美分公司 洛阳丹尼斯量贩有限公司南昌路分公司 洛阳王府井购物中心有限责任公司 洛阳王府井百货有限责任公司 洛阳丹尼斯百货有限公司中州路分公司 河南大张实业有限公司洛阳盛唐店 洛阳正大置业有限公司 河南大张实业有限公司勤政苑店 洛阳丹尼斯量贩有限公司北大街分公司 洛阳市大唐宫市场有限公司 河南大张实业有限公司洛阳君河店 洛阳洋丰果业有限公司 河南大张实业有限公司孟津分公司 洛阳蒙正文化发展有限公司 河南丝绸之宝卫生用品有限公司 洛阳中成百货有限公司 河南大张实业有限公司偃师盛德美 河南大张实业有限公司洛阳伊滨一号店 洛阳市九都金柜有限公司 伊川县周天百货文化路店 河南大张实业有限公司伊川分公司 河南大张实业有限公司新安县盛德美分公司 洛阳市枫航电器有限公司 洛阳神灵寨风景区管理有限公司 洛宁县王五商贸有限公司电力店 洛宁三谊大酒店有限公司 嵩县远鸿商贸有限公司 河南大张实业有限公司嵩县盛德美店 河南大张实业有限公司栾川分公司 栾川县重渡沟风景区有限公司 栾川县长春商贸有限公司长春家世界生活量贩 (洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 彭丽玫 吴笑兵)