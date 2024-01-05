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近日记者从市市场监管局获悉，经过申请、审核和公示环节，洛阳市2023年度市级放心消费示范单位和市级消费维权服务示范站名单公布。
近日记者从市市场监管局获悉，经过申请、审核和公示环节，洛阳市2023年度市级放心消费示范单位和市级消费维权服务示范站名单公布。
其中，涧西区新友谊大酒店有限公司等40家单位获评2023年度洛阳市市级放心消费示范单位，另有31家单位获评2023年度市级消费维权服务示范站。
据了解，为深入推进放心消费示范创建活动，营造更加安全放心的消费环境，进一步释放消费潜力，提振消费信心，促进洛阳经济健康稳定发展，按照省市场监管局相关要求，经业主申请、各县区市场监管部门审核、洛阳市放心消费创建工作领导小组办公室评定，名单最终确定。
2023年度洛阳市市级放心消费示范单位
洛阳新友谊大酒店有限公司
洛阳祥和牡丹科技有限公司
河南卡萨米亚食品有限公司
洛阳恒枫饮料有限公司
洛阳市正心诚餐饮管理服务有限公司
洛阳市西工区东周量贩超市
洛阳名优建材家居广场
河南熙禾餐饮管理有限公司
洛龙区学府街仁和鱼火锅店
洛阳博纳斯酒店管理有限公司
洛阳汉华商贸有限公司政和分店
洛阳宴新水席餐饮服务有限公司
洛阳典颂大药房有限公司
洛阳同心药房有限公司
洛阳金玉满堂餐饮服务有限公司
河南百信药业有限公司康之源店
洛阳乐卡粉末有限公司
洛阳万茗堂电子商务有限公司
洛阳市偃师区翟镇迎宾酒店
洛阳钰诚假日酒店有限公司
偃师市伊洛街道办事处鑫悦餐饮店
河南交投服务区管理有限公司洛阳服务区
洛阳市孟津区老雒阳面馆
洛阳空港国际酒店有限公司
宜阳县民来康大药房有限公司
宜阳县伊超板筋王锦龙大道店
宜阳县柳泉镇泉之喜酒店
洛阳聂家信生物科技开发有限公司
洛阳龙悦水韵旅游开发有限公司
伊川县金悦商务酒店
伊川县金亮摩托车行
洛阳喜宴楼餐饮有限公司
河南大张实业有限公司嵩县分公司
洛阳白云山旅游有限责任公司
嵩县厨蓉和餐饮服务店
新安县印象木棉家纺店
洛阳鲲鹏宝目眼镜有限公司
栾川县来爱得大药房有限公司
栾川县大张实业有限公司栾川分公司
栾川县钼都路要酒吧酒水超市
2023年度市级消费维权服务示范站
河南大张实业有限公司盛德美分公司
洛阳丹尼斯量贩有限公司南昌路分公司
洛阳王府井购物中心有限责任公司
洛阳王府井百货有限责任公司
洛阳丹尼斯百货有限公司中州路分公司
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(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 彭丽玫 吴笑兵)