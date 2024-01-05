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纪录片《何以中国》聚焦二里头“王朝气象”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.20 08:37

　　日前，大型考古纪录片《何以中国》热播，吸引众多网友一起追溯中华文明起源故事。在第五集《择中》中，纪录片以陶寺、石峁、二里头为叙事主角，讲述了中华大地由古国时代进入王朝时代的历程，而二里头夏都遗址的众多考古发现正是这一历程的有力见证。

　　“在何以中国的追问中，二里头文化具有划时代的意义。”纪录片提到，距今3800年左右，中华文明第一个王朝夏王朝出现。中国在此时完成了从新石器时代到青铜时代的转变，开启了以铜礼器为核心，政治权力与伦理秩序合一的三代文明。二里头文化以强大的文化中心地位，在《禹贡》中所提到的“九州”地理范围内广泛吸纳与辐射，获取资源、推广礼仪，中华文明多元一体乃至共同文化的发展进程由此进入核心引领的新阶段。

　　中国最早的青铜钺、中国最早的青铜容器乳钉纹铜爵……纪录片集中展示了二里头遗址所发现的青铜器，认为在二里头文化时期，青铜被转化成为与社会秩序和等级制度相关联的政治资源。

　　青铜是合金，需要将铜与锡等矿石按照一定的比例调配才能冶炼而成，铜矿石来自中条山，而锡矿石的来源可能是大兴安岭南麓地区或江西、湖南等长江以南地区。这意味着，如果要大规模冶炼青铜，就必须具备远距离的矿料开采和运输能力；而且，铜爵等青铜器铸造涉及高精的青铜器铸造技术。这一切，必须具备比此前任何一个时代更强大的社会调动和资源控制能力。

　　由此可见，二里头遗址的贵族们已垄断了青铜器的生产和使用权。新的资源技术与本身的礼制文化系统相结合，形成了最早王朝的礼制观。从食器、酒器到乐器、武器，这些被寄寓了特殊含义的青铜器，持续使用超过千年，成为中国古代社会政治文化的重要符号。

纪录片展示了二里头遗址和在此发现的青铜器（视频截图） 

　　“一种传说中的神兽，更是成为流传至今的中国图腾，这便是二里头的龙。”纪录片重点介绍了二里头遗址出土的绿松石龙形器，并根据《诗经》中记载的“龙旂阳阳，和铃央央”，由演员演绎了使用绿松石龙形器进行祭祀的场景。纪录片介绍，祭祀时的舞蹈，既是礼节仪式，也是武力威慑，显示出夏王朝对疆域内部族的控制力。

　　综合考古学界的认识，纪录片提到，二里头的崛起使中国这个文化共同体内第一次出现超强的政治文化核心，其影响所及超越良渚、陶寺和石峁等各个时期的代表，呈现融合集中的“王朝气象”。这一文化核心正处于周王朝所称的“中国”所在地区，影响波及四方。

　　《何以中国》立足“中华文明探源工程”和“考古中国”的重大研究成果和最新发现，以纵向时间为线索，以中国考古人为师，以百年中国考古的丰硕成果为依托，以严谨生动的方式展现了历史之美。如果您感兴趣，不妨找来看一看。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 周晏至 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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