偃师区首届“村BA”圆满落幕

昨日，偃师区首届“通达杯”和美乡村篮球大赛(“村BA”)在首阳山街道鹿峰村篮球广场圆满落幕。

昨日，偃师区首届“通达杯”和美乡村篮球大赛(“村BA”)在首阳山街道鹿峰村篮球广场圆满落幕。

本届大赛，共有来自偃师区13个镇(街道)的13支代表队参加。经过5天40场对决，顾县镇代表队夺得冠军，首阳山街道代表队获得亚军，山化镇代表队获得季军。

春节长假期间，一场场酣畅淋漓的篮球赛事，不仅激发了群众的健身热情，也丰富了当地的文化体育生活。赛场上，球员们热情高涨、顽强拼搏。赛场边，观众们敲锣打鼓，欢呼声震天，尤其是决赛现场，人头攒动、座无虚席。一些无法赶到现场观赛的篮球爱好者，纷纷在线上直播间观看并留言，共同感受运动的激情。

据不完全统计，偃师区首届“通达杯”和美乡村篮球大赛吸引现场观众1万余人次，网络直播观看人数10万余人次。

在比赛开场前和中场休息间隙，还有大鼓表演、舞狮表演、少儿街舞表演、扣篮表演等精彩节目轮番上演，让观众大饱眼福。

赛事主办方介绍，篮球运动在偃师区有着广泛的群众基础，近年来，当地大力推进乡村振兴，不断完善乡村文体设施建设，加大乡村公共文化服务供给力度，围绕城乡群众需求，扎实推进全民健身中心、中小学校园体育设施建设。同时，因地制宜建设公共篮球公园，促进篮球文化传播普及。首届“村BA”的圆满举办，展现了篮球运动的魅力，有助于推动该区群众体育蓬勃开展，持续增强群众的获得感和幸福感。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 牛朝霞 马骏 文/图）