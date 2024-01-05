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河南足球队携手洛阳杜康征战新赛季
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.20 08:30

　　河南足球俱乐部近日发布公告，宣布与洛阳杜康控股有限公司达成冠名赞助战略合作。新赛季，河南队将与杜康携手共进。随着河南俱乐部吹响本土化号角，新的一年，更多洛阳元素有望出现在中超赛场。

　　中国足协今年年初修改了政策，在各俱乐部保持中性名称的同时，允许一线队和后备梯队出售冠名权。根据这一新政，河南足球俱乐部随即发布了招商公告，并得到了省内诸多热心企业的响应，经过各方衡量后，最终冠名权花落杜康。

　　2024年，河南足球俱乐部将迎来30周岁生日，而拥有深厚河南足球情怀的洛阳杜康控股将作为俱乐部重要的战略合作伙伴，也让河南足球的未来有了新希望。在公告中，河南足球俱乐部表示“深切认可杜康品牌助力河南足球发展、扛起河南企业社会责任的担当精神，深度认同杜康品牌的历史人文价值与意义，期待2024赛季俱乐部与践行本土企业社会责任的杜康同向发力、共赴征程”。

　　去年年底至今，河南足球俱乐部迎来了一系列变动。足坛名宿李玮锋出任河南足球俱乐部副总经理，分管一线队及青训工作。河南足球俱乐部迎来了韩国籍主教练南基一，随后发布青训教练员招聘启事，从青训副总监、青训主教练、青训领队、青训助理教练、青训守门员教练、青训体能教练、青训球探、青训技术分析、青训队医等9个方面展开大规模招聘活动，全面加强河南足球俱乐部一线队训练管理，重视选拔河南本土青年才俊。

　　在此基础上，球队迎来了新赛季的训练备战工作。洛阳籍球员杨阔重返河南队，另一名洛阳球员杨意林也参加了球队的试训，加之中场球员王浩然伤愈复出，新赛季，或有多张洛阳面孔出现在赛场上。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 陈科翰）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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