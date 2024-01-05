洛阳市纪委监委护航新文旅产业高质量发展

春节假期，老君山景区上榜春节全国驾车出游十大热门景区，众多游客前来“远赴人间惊鸿宴,一睹人间盛世颜”，用照片、视频记录下大自然绘就的水墨丹青。

网速更快，游客体验感更好

春节假期，老君山景区上榜春节全国驾车出游十大热门景区，众多游客前来“远赴人间惊鸿宴,一睹人间盛世颜”，用照片、视频记录下大自然绘就的水墨丹青。

“网络能力提升后，手机信号满格，发送拍摄的原视频非常快，游客的旅游体验感更好了。”老君山景区导游小张满意地说。

位于栾川县的老君山，是秦岭余脉八百里伏牛山的主峰，国家5A级景区。近年来，老君山频频凭借云海、奇峰、雪景等独特景观，吸引全国各地游客前来。然而，由于海拔较高，景区内个别“网红打卡地”时常出现视频传输慢等情况，影响游客体验。

“5A级景区要有5A级网络服务！”2023年12月7日，市纪委监委主要领导到栾川调研得知上述情况后，要求纪检监察机关站在护航新文旅产业高质量发展的高度，深化“访万企·解难题”活动，实施老君山网络能力提升工程，千方百计帮助企业解难纾困。

老君山网络能力提升工程需要跨系统、跨部门协作。为实现春节假期旅游旺季完成网络能力提升工程目标，市纪委监委牵头成立由洛阳市工信、林业、通信管理等职能部门，移动、联通、电信、铁塔等相关企业，以及栾川县工信局等相关部门组成的老君山网络能力提升工程推进专班，强化统筹调度，充分发挥沟通协调、监管监督等作用。

“专班工作人员吃住、办公在现场，确保情况在一线了解、问题在一线解决、工作在一线推进。”专班组长、市工信局副局长卫树红介绍，专班通过建立责任考评体系，确保相关问题点位在主体责任、属地责任、监管责任、监督责任方面均有第一责任人、直接责任人、具体责任人负责推进。针对推进过程中遇到的问题，专班第一时间召开协调会群策群力、研究解决。

疏通堵点，才能打造亮点。专班副组长、市纪委监委驻市工信局纪检监察组组长酒敬波介绍，为把工程建设成为“5G+智慧旅游”标杆工程，由市纪委监委第四监督检查室、驻市工信局纪检监察组和栾川县纪委监委相关人员组成的监督工作小组，充分发挥“室组地”联动监督作用，开展“嵌入式”监督，与工程建设人员奋战在工程建设一线，及时发现并解决影响工程质量和效率的问题，积极对接相关职能部门，进一步提升服务意识、强化责任担当，实现高起点规划、绿色通道审批，有力有效推动了工程建设廉洁高效。

老君山网络能力提升工程施工现场

克服低温天气、山路运输不便等不利影响，经过37天不间断施工，2024年1月21日，老君山网络能力提升工程全部完工，升级新建、改建5G基站21个，优化传输线路23公里，实际工期缩短至标准工期的45.1%。景区网络能力提升3倍以上，能够同时满足3.6万游客通信需求，大幅提升景区游客扫码购票、直播等各种业务的体验质量。

“网络信号难题解决后，我们做优做强老君山文旅品牌的信心更足了。”近日，专程向市纪委监委赠送锦旗后，老君山文旅集团副总经理杨佳厚表示，将充分利用好网络能力提升带来的便利，紧扣“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，持续增强游客旅游体验，打造老君山旅游产业化发展新的增长点。

市通信发展管理办公室副主任闫亮介绍，将以老君山网络能力提升工程为样本，收集分析全市重点景区5G网络业务使用需求，针对不同业务类型精准投入资源，构建更多5G场景，为广大游客参与高清直播等活动提供强大网络支持，让洛阳新文旅产业发展“潮流”不断、活力十足。

2023年，全市纪检监察干部常态化落实联系服务企业“五员”工作机制，做好服务企业“勤务员”、经济发展“护航员”、涉企案件办理“战斗员”、政治生态“监督员”、干部队伍“好教员”，共走访企业3760家，处理企业各类诉求和意见建议483件，印发督办函26份，督促相关职能部门完善制度机制31项，为推动洛阳营商环境持续优化、经济社会高质量发展提供坚强保障。

“要像保护眼睛一样护航企业健康发展。”市纪委监委主要负责人表示，将持续聚焦经营主体关切，做实日常监督，用好政策策略，构建支持和鼓励“敢为、敢闯、敢干、敢首创”的监督工作闭环，推动营商环境不断优化，让企业在洛阳安心投资、放心经营、舒心发展。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋）(本文配图均为资料图片)