洛阳实现17条优势产业链市级产业联盟（协会）全覆盖

记者从市工信局获悉，以近日洛阳市元宇宙产业联盟成立为标志，我市已组建市级产业联盟(协会)14个，参与企业600多家，实现了17条优势产业链市级产业联盟(协会)全覆盖。

记者从市工信局获悉，以近日洛阳市元宇宙产业联盟成立为标志，我市已组建市级产业联盟(协会)14个，参与企业600多家，实现了17条优势产业链市级产业联盟(协会)全覆盖。

建设产业联盟(协会)是政府整合优化资源、完善提升产业链、推进产业发展的重要抓手。围绕全市17条优势产业链，我市近年积极建设市级产业联盟(协会)，推动中国一拖等链主企业担任产业联盟(协会)盟会长单位，带动链内企业加强产销、资源、人才对接，并取得明显成效。

发力于“引”，我市推动产业联盟(协会)到先进地区推介洛阳重点产业，开展技术交流和产业链招商。其中，洛阳机器人及智能装备产业协会在2023年开展产业招商3次，累计储备招商对接企业20余家，已成功推动业内知名企业“高性能四足机器人生产研发基地”项目落地我市。

发力于“创”，我市推动产业联盟(协会)内企业、高校、科研院所积极探索产学研结合新路径。其中，洛阳机器人及智能装备产业协会组建了包含定向委培、职业认证、双创实训、产教融合等功能的综合性产业学院；洛阳电子信息制造产业联盟理事长单位中硅高科与河科大、麦斯克、鸿泰半导体等共建产业研究院，针对电子信息产业基础材料“卡脖子”难题建立协同攻关机制，目前已攻克关键核心技术6项。

发力于“合”，我市持续组织产业联盟(协会)开展交流对接、银企对接、座谈会等各类活动，激发产业联盟(协会)活力。市耐火材料行业协会成功举办2023年度耐火材料基础知识及生产应用技术培训班，促进全行业技术人员专业技能提升；市农机装备产业协会协助举办高端农业机械现代产业链共链行动大会，邀请国内产业链重点企业开展深入交流与合作洽谈，共话洛阳农机产业集群发展路径。

近日成立的洛阳市元宇宙产业联盟系我市最“年轻”的产业联盟(协会)。该联盟集结了33家企业、科研院所、高校、服务机构等，将形成合力，助力我市建成国内具有较大影响力的元宇宙产业发展示范区。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐原芃 王燕飞）