洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳酸浆、牛肉汤可以带上火车
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.20 08:18

　　昨日，记者在洛阳站进站口看到，旅客熙熙攘攘。洛阳铁路部门提供的数据显示，当日，洛阳站预计发送旅客2.66万人，洛阳龙门站预计发送旅客3万人。

　　有网友说，爸爸妈妈总觉得你的行李箱是一个“无底洞”，他们恨不得把整个家都塞进你的行李箱。

　　确实如此，记者了解到，旅客的行李箱中不仅有老家自产的食用油、土鸡蛋，还有葱油饼、五香牛肉、炸麻花等各式各样的美食，都是“家的味道”。

　　那么，这些来自“爸妈的爱”都能带上火车吗？记者采访了洛阳站安检员。

　　●旅客免费携带行李标准

　　根据规定，旅客携带品由自己看管，旅客需妥善放置携带品，不得影响公共空间使用和安全。

　　旅客携带行李限重：成人，20千克；儿童(含免票儿童)，10千克；外交人员，35千克。

　　行李尺寸要求：普速列车，长+宽+高≤160厘米；动车组列车，长+宽+高≤130厘米。

　　杆状物：普速列车，长度≤200厘米；动车组列车，长度≤130厘米。

　　残疾人代步用折叠轮椅不计入上述范围。

　　当携带的行李超限超重时，旅客可到车站中铁快运办理托运，可以提前拨打中国铁路12306或中铁快运95572客服电话咨询。

　　●洛阳酸浆、牛肉汤，可以带上火车

　　烟花爆竹禁止托运和携带。

　　散装酒水不能带上火车，比如散装白酒、自制米酒等。

　　未开封的原包装酒类可以携带。

　　携带酒类要求：包装完好，标志清晰；24%≤酒精浓度≤70%；累计携带量不超过3000毫升。

　　经判明属于食用油的产品可以携带，但应密闭包装、妥善保管。

　　用于制作洛阳浆面条的酸浆及牛肉汤、羊肉汤等，可以带上火车，但应密闭包装、妥善保管。

　　●鸡、鸭等活物不能带上火车

　　自用范围内的香肠、腊肉、冷冻生肉和海鲜，在免费携带品的重量和体积内，可以携带，但是一定要包装好。

　　鸡、鸭等活物不能带上火车。

　　视力残疾的旅客可以携带导盲犬进站、乘车，在进站、乘车时，需出示购票时所使用的有效身份证件、残疾人证、导盲犬工作证、动物健康免疫证明。

　　作为食品且经封闭箱体包装的鱼、虾、蟹、贝、软体类水产动物可以携带。

　　安检员提醒，旅客如有想携带但又不确定能否携带的物品，可以登录12306App或拨打12306客服电话咨询。

　　如果到了火车站后，发现不小心携带了违禁品，除管制刀具外，可由送站亲友带回或在规定时间内取回。符合邮寄标准的物品，可以选择邮寄。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李华 李娜 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    都是豆腐，含钙量可不同
    都是豆腐，含钙量可不同
    都是豆腐，含钙量可不同
        南豆腐、北豆腐、内酯豆腐……近日，43岁的周女士逛超市买豆腐时，面对不同种类的豆腐难以选择。
  • ·泡温泉的正确打开方式 您了解吗
  • ·一着凉就感冒 试试这个小方子
  • ·寒假防近视，少吃糖多运动
    		•
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
        新安县石井镇寺坡山村是一座隐于群山中的村落，北与龙潭大峡谷紧邻，南与青要山相连，西距黛眉山景区不远，...
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
  • ·王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    		•  
    新闻排行
  • 快讯！洛阳市2023年度工作总结表彰大...
  • 洛阳春节假期旅游大数据“出炉”
  • 济新高速公路项目建设正酣
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 洛阳北企集团新产品远销海外
  • 洛阳酸浆、牛肉汤可以带上火车
  • 客流量、营业额大幅提升！洛阳特色商...
  • 纪录片《何以中国》聚焦二里头“王朝...
  • 银川网友写下近5000字长信向洛阳“表...
  • 1961人达成初步意向！洛阳龙年首场大...
    		•
    百姓呼声
    暂未有增加高速公路免费通行站点的计划
    丽景门外城墙上为何设置酒店招牌（图）
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    光影瞬间 王城灯展

    梅花开放报春来

    九洲池龙年看龙

    初九在隋唐 雨水伴梅香
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605