洛阳酸浆、牛肉汤可以带上火车

昨日，记者在洛阳站进站口看到，旅客熙熙攘攘。洛阳铁路部门提供的数据显示，当日，洛阳站预计发送旅客2.66万人，洛阳龙门站预计发送旅客3万人。

昨日，记者在洛阳站进站口看到，旅客熙熙攘攘。洛阳铁路部门提供的数据显示，当日，洛阳站预计发送旅客2.66万人，洛阳龙门站预计发送旅客3万人。

有网友说，爸爸妈妈总觉得你的行李箱是一个“无底洞”，他们恨不得把整个家都塞进你的行李箱。

确实如此，记者了解到，旅客的行李箱中不仅有老家自产的食用油、土鸡蛋，还有葱油饼、五香牛肉、炸麻花等各式各样的美食，都是“家的味道”。

那么，这些来自“爸妈的爱”都能带上火车吗？记者采访了洛阳站安检员。

●旅客免费携带行李标准

根据规定，旅客携带品由自己看管，旅客需妥善放置携带品，不得影响公共空间使用和安全。

旅客携带行李限重：成人，20千克；儿童(含免票儿童)，10千克；外交人员，35千克。

行李尺寸要求：普速列车，长+宽+高≤160厘米；动车组列车，长+宽+高≤130厘米。

杆状物：普速列车，长度≤200厘米；动车组列车，长度≤130厘米。

残疾人代步用折叠轮椅不计入上述范围。

当携带的行李超限超重时，旅客可到车站中铁快运办理托运，可以提前拨打中国铁路12306或中铁快运95572客服电话咨询。

●洛阳酸浆、牛肉汤，可以带上火车

烟花爆竹禁止托运和携带。

散装酒水不能带上火车，比如散装白酒、自制米酒等。

未开封的原包装酒类可以携带。

携带酒类要求：包装完好，标志清晰；24%≤酒精浓度≤70%；累计携带量不超过3000毫升。

经判明属于食用油的产品可以携带，但应密闭包装、妥善保管。

用于制作洛阳浆面条的酸浆及牛肉汤、羊肉汤等，可以带上火车，但应密闭包装、妥善保管。

●鸡、鸭等活物不能带上火车

自用范围内的香肠、腊肉、冷冻生肉和海鲜，在免费携带品的重量和体积内，可以携带，但是一定要包装好。

鸡、鸭等活物不能带上火车。

视力残疾的旅客可以携带导盲犬进站、乘车，在进站、乘车时，需出示购票时所使用的有效身份证件、残疾人证、导盲犬工作证、动物健康免疫证明。

作为食品且经封闭箱体包装的鱼、虾、蟹、贝、软体类水产动物可以携带。

安检员提醒，旅客如有想携带但又不确定能否携带的物品，可以登录12306App或拨打12306客服电话咨询。

如果到了火车站后，发现不小心携带了违禁品，除管制刀具外，可由送站亲友带回或在规定时间内取回。符合邮寄标准的物品，可以选择邮寄。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李华 李娜 文/图）