洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

县区两会新看点：打造宜商兴业高地、创新创业热土
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.20 08:15

　　好环境就是发展的土壤、水和空气，一流营商环境是打造核心竞争力的必答题。

　　市委十二届五次全会暨市委经济工作会议提出，越是经济面临下行压力、企业普遍存在困难，越要深化营商环境综合配套改革，着力打造一流营商环境。

　　去年，洛阳营商环境评价取得了全省排名第一的好成绩，但与先进地区相比仍有一定差距。今年，洛阳在营商环境优化方面还将有哪些新举措？今年各县区政府工作报告中有答案。

　　随着洛阳汉服的出圈，老城区洛邑古城周边汽修一条街变身为汉服一条街。去年，老城区新增市场主体6760户、总数达到3.2万户。今年，该区将持续抓好“一件事一次办、有诉即办、交房即交证、惠企政策免申即享、审批事项免证可办”优化营商环境“五件事”，持续放宽市场准入，规范市场监管，新增20个高频事项“一网办、一次办”，推进政务、商务、社会、司法四大领域信用建设。

　　涧西区将全面落实第一批税费减免、财政补贴等26项“免审即享”惠企政策清单，着力打造70个“一件事一次办”场景，实现办事材料应免尽免，推进知识产权服务业集聚区建设，开设4个服务窗口提供专利、商标、法律、知识产权、金融等一站式服务。

　　去年，洛龙区行政审批服务全部进驻区政务服务大厅，专区受理服务全部实行“一窗通办”，1280个政务事项全部进驻省政务服务平台。今年，该区将不断优化政务服务，以社会保障卡申领、企业开办等高频事项为重点，推行办事证照、材料应免尽免，全年免证可办事项达到96个，社保、医保等10个高频事项实现掌上办，20个高频事项实现“一网办、一次办”。

　　嵩县通过推行“罚款报备、企业事项代办、安静生产日、企业诉求直通车、大员包联”营商环境五大举措，去年全年检查经营主体次数、涉企罚款分别下降22.3%、33.2%。今年，该县将延续实施这五大举措，力争全年涉企检查次数、涉企罚款再下降20%以上。此外，该县还将着力打造“局长坐班、政企畅联”政务服务品牌，进行企业一站式、群众一站式事项办理指引，提升高效能服务水平。

　　去年，孟津区引进亿元以上项目31个、10亿元以上项目12个，成为全省两个2023年度“全国投资潜力百强区”之一。今年，孟津区将持续深化“万人助万企”活动，落实落细优化营商环境16条措施，推动洛阳石化、宏兴新能等30家重点企业和高成长性企业扩产增效，海惠新材、涵亿化工等62个竣工项目达产达效，带动规上工业产值增速超过20%。

　　征程再启，未来可期。洛阳将以营商环境之“优”谋经济发展之“进”，奋力打造新时代宜商兴业高地、创新创业热土。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    都是豆腐，含钙量可不同
    都是豆腐，含钙量可不同
    都是豆腐，含钙量可不同
        南豆腐、北豆腐、内酯豆腐……近日，43岁的周女士逛超市买豆腐时，面对不同种类的豆腐难以选择。
  • ·泡温泉的正确打开方式 您了解吗
  • ·一着凉就感冒 试试这个小方子
  • ·寒假防近视，少吃糖多运动
    		•
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
        新安县石井镇寺坡山村是一座隐于群山中的村落，北与龙潭大峡谷紧邻，南与青要山相连，西距黛眉山景区不远，...
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
  • ·王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    		•  
    新闻排行
  • 快讯！洛阳市2023年度工作总结表彰大...
  • 洛阳春节假期旅游大数据“出炉”
  • 济新高速公路项目建设正酣
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 洛阳北企集团新产品远销海外
  • 洛阳酸浆、牛肉汤可以带上火车
  • 客流量、营业额大幅提升！洛阳特色商...
  • 纪录片《何以中国》聚焦二里头“王朝...
  • 银川网友写下近5000字长信向洛阳“表...
  • 1961人达成初步意向！洛阳龙年首场大...
    		•
    百姓呼声
    暂未有增加高速公路免费通行站点的计划
    丽景门外城墙上为何设置酒店招牌（图）
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    光影瞬间 王城灯展

    梅花开放报春来

    九洲池龙年看龙

    初九在隋唐 雨水伴梅香
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605