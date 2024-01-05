县区两会新看点：打造宜商兴业高地、创新创业热土

好环境就是发展的土壤、水和空气，一流营商环境是打造核心竞争力的必答题。

好环境就是发展的土壤、水和空气，一流营商环境是打造核心竞争力的必答题。

市委十二届五次全会暨市委经济工作会议提出，越是经济面临下行压力、企业普遍存在困难，越要深化营商环境综合配套改革，着力打造一流营商环境。

去年，洛阳营商环境评价取得了全省排名第一的好成绩，但与先进地区相比仍有一定差距。今年，洛阳在营商环境优化方面还将有哪些新举措？今年各县区政府工作报告中有答案。

随着洛阳汉服的出圈，老城区洛邑古城周边汽修一条街变身为汉服一条街。去年，老城区新增市场主体6760户、总数达到3.2万户。今年，该区将持续抓好“一件事一次办、有诉即办、交房即交证、惠企政策免申即享、审批事项免证可办”优化营商环境“五件事”，持续放宽市场准入，规范市场监管，新增20个高频事项“一网办、一次办”，推进政务、商务、社会、司法四大领域信用建设。

涧西区将全面落实第一批税费减免、财政补贴等26项“免审即享”惠企政策清单，着力打造70个“一件事一次办”场景，实现办事材料应免尽免，推进知识产权服务业集聚区建设，开设4个服务窗口提供专利、商标、法律、知识产权、金融等一站式服务。

去年，洛龙区行政审批服务全部进驻区政务服务大厅，专区受理服务全部实行“一窗通办”，1280个政务事项全部进驻省政务服务平台。今年，该区将不断优化政务服务，以社会保障卡申领、企业开办等高频事项为重点，推行办事证照、材料应免尽免，全年免证可办事项达到96个，社保、医保等10个高频事项实现掌上办，20个高频事项实现“一网办、一次办”。

嵩县通过推行“罚款报备、企业事项代办、安静生产日、企业诉求直通车、大员包联”营商环境五大举措，去年全年检查经营主体次数、涉企罚款分别下降22.3%、33.2%。今年，该县将延续实施这五大举措，力争全年涉企检查次数、涉企罚款再下降20%以上。此外，该县还将着力打造“局长坐班、政企畅联”政务服务品牌，进行企业一站式、群众一站式事项办理指引，提升高效能服务水平。

去年，孟津区引进亿元以上项目31个、10亿元以上项目12个，成为全省两个2023年度“全国投资潜力百强区”之一。今年，孟津区将持续深化“万人助万企”活动，落实落细优化营商环境16条措施，推动洛阳石化、宏兴新能等30家重点企业和高成长性企业扩产增效，海惠新材、涵亿化工等62个竣工项目达产达效，带动规上工业产值增速超过20%。

征程再启，未来可期。洛阳将以营商环境之“优”谋经济发展之“进”，奋力打造新时代宜商兴业高地、创新创业热土。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞）