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龙王显灵 四海升平（古人与龙）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2024.02.20 08:12

　　说到龙，不能不提龙王。龙王是龙族的领袖，掌管五湖四海，兴云布雨，法力无边。洛阳民间大大小小的龙王庙不计其数，多与祈雨求福有关。

　　在中国古代神话传说中，龙王是阴晴不定的“两面派”，亦正亦邪：心情好时，它呼风唤雨降甘霖，保佑天下风调雨顺，五谷丰登；若是心情不好，它便兴风作浪，水漫金山，闹得人间翻江倒海，不得安宁。老百姓对龙王的态度也很值得玩味：敬着你，但绝不惯着你！

　　神龙布雨，大吉大利

　　中国上古神话中的龙神、神龙，是龙王的雏形。

　　东汉《说文解字》记载：“龙，鳞虫之长，能幽能明，能细能巨，能短能长，春分而登天，秋分而潜渊。”变幻莫测，近乎神灵。

　　农耕时代，河洛先民逐水而居，看天吃饭，认知有限。每逢天旱无雨，庄稼枯死，众人无计可施，便向神灵祈雨。中华龙的形象起源，无论是图腾假说、动物假说，还是闪电假说、龙星假说，譬如说龙的原型是蛇、雷电、星宿等，多少都与雨、水相关。

　　洛阳汉画艺术博物馆的《神龙布雨》画像砖拓片，展现了古人祈雨的场景。布雨的“神龙”似是应龙——一种会飞的神龙，能呼风唤雨。

　　唐代白居易有诗云：“应龙能致雨，润我百谷芽。”可见应龙降雨的本事自古深入人心。《山海经》记载，“旱而为应龙之状，乃得大雨”，遇到旱灾，扮成应龙的样子向上天祈雨，有求必应。

　　古人认为，人间有灾情是因人类行为不端，冒犯了神灵，所以带头祈雨的往往是一方父母官，甚至是执掌江山的帝王。

　　《水经注》引《长沙耆旧传》记载，东汉时期，“岁时亢旱，天子祈雨不得”，洛阳令祝良“乃曝身阶庭，告诚引罪，自晨至中。紫云水起，甘雨登降”。

　　这大概是汉顺帝年间的事儿。当时中原大旱，皇帝“敕郡国二千石各祷名山岳渎，遣大夫、谒者诣嵩高、首阳山，并祠河、洛，请雨”，然而没用。

　　洛阳令祝良忧国忧民，把人间的罪责都揽到自己头上，顶着毒日头，在庭院里裸身暴晒，虔诚祈雨。说来也怪，老天爷不给皇帝面子，却给他面子，天降及时雨，化解了旱情。

　　京城百姓感动不已，作《洛阳人为祝良歌》：“天久不雨，烝民失所。天王自出，祝令特苦。精符感应，滂沱而下。”

　　也不知祝良祈雨的对象是不是龙王——“龙王”一词是东汉往后才有的，洛阳乃东汉都城，又是佛教圣地，东汉洛阳令向龙王祈雨，于情于理都说得过去。

　　水不在深，有龙则灵

　　“龙王”一词源自佛教。虽然中国的龙文化源远流长，但“龙王”这个概念并非本土产物，而是在东汉时期随佛经从古印度传入中原的。

　　宋《云麓漫钞》有云：“《史记·西门豹传》说河伯，而《楚辞》亦有河伯词，则知古祭水神曰河伯。自释氏书入中土，有龙王之说，而河伯无闻矣。”在“龙王”诞生之前，中国人祭祀的水神是河伯，自打有了龙王，河伯就“退居二线”了。

　　汉明帝派人到古印度取经求佛，东汉都城洛阳建起了中国第一座官办寺院白马寺，佛教传入中原。

　　佛经中的神兽那伽(naga音译)，长身无足，半人半蛇，居住在水下宫殿里，能呼风唤雨。那伽皈依佛教，成了护法神——“天龙八部”中的龙众，“于虚空中吐清净水，一温一凉”，为佛祖沐浴净身，且“莫不勤力兴云布雨，令诸众生热恼消灭”。这与中国上古神话中的神龙颇相似，于是，人们将其融为一体，创造出了更具本土特色的龙王形象。

　　佛家有龙王，道家也不遑多让。在道教传说中，龙本是通天的神兽、神仙的坐骑，后来亦升级为龙王。无论是江河湖海还是井、泉、池、沼，凡是有水的地方都有龙王驻守。

　　唐宋往后，帝王们竞相下诏祭祀龙王，以求风调雨顺，国泰民安。龙王信仰愈加流行，龙王庙随处可见：洛阳市伊滨区李村镇的龙王庙、偃师区府店镇西口孜村的龙王庙、宜阳县白杨镇的九龙庙……个个历史悠久，各有动人传说。

　　中国民间传说中的龙王数不胜数，最有名的要数四海龙王：东海龙王敖广，西海龙王敖闰，南海龙王敖钦，北海龙王敖顺。他们龙头人身，身份尊贵，居住在华丽的水底宫殿里，统领龙子龙孙、虾兵蟹将，呼风唤雨，各显神通。

　　明代小说《西游记》中写道，孙悟空潜入海底，“借”走了东海龙王的镇海神器——如意金箍棒，书中唤作“天河定底神珍铁”，大闹天宫无敌手。

　　龙宫有如此神器，龙王的实力不可小觑。

　　福佑苍生，有求必应

　　龙一旦受封为“龙王”，便须肩负起兴云布雨的职责，造福人间。

　　旧时，每逢久旱不雨或久雨不止，乡民便到龙王庙烧香祈愿，祈求龙王治水，风调雨顺。帝王的祈雨仪式更为隆重。《太平广记》记载，唐玄宗曾让“画圣”吴道子“图写镜龙，以赐法善”。叶法善是个道士，擅长求雨。皇帝把吴道子画的神龙图赐给他，就像把好文具奖给学霸一样。

　　倘若龙王不显灵，那就莫怪大伙儿不客气了。乡民会把不作为的龙王抬出龙王庙，在烈日下暴晒龙王像，直到天降大雨方才罢休。

　　《唐语林》《太平广记》等古籍记载，某年大旱，唐代官员黎干“造土龙，悉召城中巫觋舞于龙所”，黎大人和巫师一起在龙王庙前跳大神祈雨，无奈龙王不显灵，“观者骇笑，弥月不雨”。皇帝听了都替他尴尬，索性“命毁土龙，罢祈雨”，减膳节用，听天由命。说来也怪，龙王敬酒不吃吃罚酒，“既而霪雨”，天降甘霖。

　　古人甚至还会鞭打蝾螈求雨。蝾螈又名火蜥蜴、守宫、蛇医，民间说它是龙王的亲戚。《酉阳杂俎》记载：“欲雨，甚易耳。可求蛇医四头，十石瓮二枚，每瓮实以水，浮二蛇医，以木盖密泥之，分置于闹处。瓮前后设席烧香，选小儿十岁以下十余，令执小青竹，昼夜更击其瓮，不得少辍。”这样就会下雨。

　　龙王喜怒无常，欺软怕硬，人们对其既有敬畏、祈求，也有反抗、制衡。在《西游记》中，西海龙王的三太子犯了天条，变成白龙马，被唐僧骑着到西天取经赎罪。在神话故事《哪吒闹海》中，东海龙王的三太子兴风作浪，为非作歹，被哪吒抽了龙筋。

　　洛阳民俗博物馆有清代马王爷木雕。在道教神话中，东海龙王连年下雨，搞得民间洪水泛滥，马王爷为民出头，找龙王说理，龙王不知道马王爷长几只眼，出言不逊，暴脾气的马王爷竟杀了东海龙王。

　　“当官不为民做主，不如回家卖红薯。”龙王若不能造福苍生，那还不如虫。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 实习生 刘芊绵）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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