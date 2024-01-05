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汝阳县田春花：多年如一日照顾患病的舅舅（孝贤正能量）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.20 08:24

　　在汝阳县付店镇西坪村，说起田春花，无人不竖起大拇指。她爱人的舅舅王发财无儿无女，生活不能自理，作为外甥媳妇，田春花像照顾自己的亲生父亲一般照顾王发财，在村里传为佳话。

　　舅舅住院，她照顾吃喝拉撒

　　“舅，中午咱炖鸡吃。”1月31日早上，田春花来到西坪村党群服务中心旁的公租房，给王发财送来早饭，顺便报了中午的“菜单”。

　　一天三顿给舅舅送饭，田春花坚持了多年。王发财今年60岁，他和田春花其实是同村人，不过两家距离比较远。“舅舅家住西坪村母猪峡组。”田春花说，母猪峡位置偏僻，属于深山区。因家里贫困，加上交通闭塞，王发财一直没成家。

　　王发财年轻时身体硬朗，一个人生活没任何问题，但随着年龄越来越大，各种“麻烦”便开始找上门。6年前，他上山砍柴，不慎砍伤了自己的腿，伤势比较重，田春花把他接回自己家，在床前伺候了俩月。

　　第二年冬天，刚落下第一场雪，田春花突然接到王发财的邻居打来电话，称王发财卧床不起了。田春花的爱人在四川打工，一时回不来，她叫上姐夫等人赶过去，找人把王发财拉到县城的医院。王发财被诊断为突发脑梗，连夜做了手术，住院一个月，吃喝拉撒全靠田春花照顾。

　　平时舅舅爱吃啥，她就做啥

　　“舅舅得病后落下了后遗症，行动不便，思维也不清晰了。”田春花说，之前，政府在西坪村建了一批公租房，厨房、卫生间等一应俱全，很多孤寡老人和五保户从山上搬了下来。为方便照顾，在她的劝说下，王发财搬进了公租房。

　　田春花的孩子还在上学，家里负担重，以前农闲时她会到周边打些零工，补贴家用。自从开始照顾王发财，她再也出不了门。去年年初，王发财再次突发脑梗，身边更离不了人。

　　“舅舅年龄不是很大，但患有多种疾病，医生说舅舅的身体像七八十岁的老人。”田春花说，为了让王发财吃得好，平时王发财爱吃啥，她就做啥，而且饭菜尽量做得软糯一些，方便舅舅嚼咽。

　　“我们当晚辈的，应该尽孝”

　　王发财每天该吃啥药、吃几粒，田春花心里都有数，趁着送饭她会一并把药送过去。“不敢把药放在舅舅身边，舅舅之前曾将20多天的降压药一次吃完。”田春花说。

　　田春花的爱人孙武娃说，他常年在外打工，媳妇在家照顾舅舅，不嫌脏也不嫌累，犹如伺候她自己的父母一样，他心里很是感激。

　　说起外甥媳妇对自己的照顾，王发财更是充满感激。他说，外甥媳妇就跟亲闺女一样，把他照顾得很好，生病了外甥媳妇带他看，一天三顿饭，外甥媳妇每天给他送，如果没有外甥媳妇的照顾，自己恐怕活不到现在。

　　“舅舅无儿无女，我们当晚辈的，应该尽孝。”田春花说，以后，她和家人会一如既往地照顾好舅舅。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 程远东 潘道本）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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