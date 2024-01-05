洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳93岁老党员整理制作111本主题剪报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.20 08:14
杨宏保在翻看剪报

　　“新的一年，洛阳又要发生许多新变化，我的剪报也要添新彩喽！”近日，在西工区凯旋路一家属院内，93岁的离休干部杨宏保看着新送的报纸，喜上眉梢。

　　家事国事天下事，他事事关心

　　对于古都洛阳日新月异的变化，杨宏保如数家珍。走进他的书房，角落里是收集起来待剪的报纸，书桌上分门别类摆放着制作完成的剪报——自2015年起，他开始整理剪报，从《人民日报》《河南日报》《洛阳日报》《洛阳晚报》《老年日报》等报刊中广泛取材，至今已整理制作111本主题剪报。

　　“幸福都是奋斗出来的脱贫攻坚奔向小康路”“河洛大地勃勃生机城乡巨变日新月异”“科技尖端国之重器”……杨宏保的剪报集，涉及经济建设、交通运输、航空航天、重大节庆、文化教育、城市新貌、乡村振兴等方方面面，内容翔实、丰富。

　　“家事国事天下事，我事事都关心。这些剪报都是我多年读报的收获。”杨宏保笑着说，他最爱的要数“非凡十年洛阳蝶变新的征程重振辉煌”和“行走河南读懂中国非凡十年出彩中原”这两本剪报，河南、洛阳十年来的变化均被收录其中。

　　活到老、学到老，他初心不改

　　杨宏保缘何如此喜欢读书看报？这与他早年的工作经历分不开。记者了解到，杨宏保1948年参加工作，1952年光荣入党，1954年他被抽调到当时的洛阳地委党校学习。

　　“学习结束一周后，我再次接到通知，让我到党校报到。”杨宏保回忆说，这次是去教书授课。

　　“教育者必先受教育。”杨宏保说，为了备好每一堂党课，他不断充实自己的文化知识，提高理论水平，常常看书至深夜，因此得了眼疾。16年的党校工作经历为他奠定了坚实的理论基础，也使他养成了终身学习的习惯。

　　发挥余热，他乐此不疲

　　今年，是杨宏保光荣在党第72年。

　　虽已离开工作岗位多年，但他活到老、学到老，主动发挥余热。据了解，在离休之初，杨宏保牵头组织7名离退休老党员编撰《洛河故县水库志》，共计52万余字，填补了洛阳水利事业方面的一项空白，并在出版次年获河南省优秀志书一等奖。此外，他参与筹备并加入洛阳市老区建设促进会，并义务服务13年。近年来，他积极制作的主题剪报，不断在他的“老党员朋友圈”中传阅。

　　“老杨，这本‘庆祝中国共产党成立100周年’很不错，我拿走看几天。”“老杨，这是之前我借走的‘深入学习贯彻党的二十大精神’和‘期颐之年享百岁，寿似南山不老松’主题剪报，今天还过来了。”

　　主题剪报的读者越来越多，老杨的干劲也越来越足！（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    都是豆腐，含钙量可不同
    都是豆腐，含钙量可不同
    都是豆腐，含钙量可不同
        南豆腐、北豆腐、内酯豆腐……近日，43岁的周女士逛超市买豆腐时，面对不同种类的豆腐难以选择。
  • ·泡温泉的正确打开方式 您了解吗
  • ·一着凉就感冒 试试这个小方子
  • ·寒假防近视，少吃糖多运动
    		•
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
        新安县石井镇寺坡山村是一座隐于群山中的村落，北与龙潭大峡谷紧邻，南与青要山相连，西距黛眉山景区不远，...
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
  • ·王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    		•  
    新闻排行
  • 快讯！洛阳市2023年度工作总结表彰大...
  • 洛阳春节假期旅游大数据“出炉”
  • 济新高速公路项目建设正酣
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 洛阳北企集团新产品远销海外
  • 洛阳酸浆、牛肉汤可以带上火车
  • 客流量、营业额大幅提升！洛阳特色商...
  • 纪录片《何以中国》聚焦二里头“王朝...
  • 银川网友写下近5000字长信向洛阳“表...
  • 1961人达成初步意向！洛阳龙年首场大...
    		•
    百姓呼声
    暂未有增加高速公路免费通行站点的计划
    丽景门外城墙上为何设置酒店招牌（图）
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    光影瞬间 王城灯展

    梅花开放报春来

    九洲池龙年看龙

    初九在隋唐 雨水伴梅香
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605