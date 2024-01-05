洛阳93岁老党员整理制作111本主题剪报

“新的一年，洛阳又要发生许多新变化，我的剪报也要添新彩喽！”近日，在西工区凯旋路一家属院内，93岁的离休干部杨宏保看着新送的报纸，喜上眉梢。

杨宏保在翻看剪报

“新的一年，洛阳又要发生许多新变化，我的剪报也要添新彩喽！”近日，在西工区凯旋路一家属院内，93岁的离休干部杨宏保看着新送的报纸，喜上眉梢。

家事国事天下事，他事事关心

对于古都洛阳日新月异的变化，杨宏保如数家珍。走进他的书房，角落里是收集起来待剪的报纸，书桌上分门别类摆放着制作完成的剪报——自2015年起，他开始整理剪报，从《人民日报》《河南日报》《洛阳日报》《洛阳晚报》《老年日报》等报刊中广泛取材，至今已整理制作111本主题剪报。

“幸福都是奋斗出来的脱贫攻坚奔向小康路”“河洛大地勃勃生机城乡巨变日新月异”“科技尖端国之重器”……杨宏保的剪报集，涉及经济建设、交通运输、航空航天、重大节庆、文化教育、城市新貌、乡村振兴等方方面面，内容翔实、丰富。

“家事国事天下事，我事事都关心。这些剪报都是我多年读报的收获。”杨宏保笑着说，他最爱的要数“非凡十年洛阳蝶变新的征程重振辉煌”和“行走河南读懂中国非凡十年出彩中原”这两本剪报，河南、洛阳十年来的变化均被收录其中。

活到老、学到老，他初心不改

杨宏保缘何如此喜欢读书看报？这与他早年的工作经历分不开。记者了解到，杨宏保1948年参加工作，1952年光荣入党，1954年他被抽调到当时的洛阳地委党校学习。

“学习结束一周后，我再次接到通知，让我到党校报到。”杨宏保回忆说，这次是去教书授课。

“教育者必先受教育。”杨宏保说，为了备好每一堂党课，他不断充实自己的文化知识，提高理论水平，常常看书至深夜，因此得了眼疾。16年的党校工作经历为他奠定了坚实的理论基础，也使他养成了终身学习的习惯。

发挥余热，他乐此不疲

今年，是杨宏保光荣在党第72年。

虽已离开工作岗位多年，但他活到老、学到老，主动发挥余热。据了解，在离休之初，杨宏保牵头组织7名离退休老党员编撰《洛河故县水库志》，共计52万余字，填补了洛阳水利事业方面的一项空白，并在出版次年获河南省优秀志书一等奖。此外，他参与筹备并加入洛阳市老区建设促进会，并义务服务13年。近年来，他积极制作的主题剪报，不断在他的“老党员朋友圈”中传阅。

“老杨，这本‘庆祝中国共产党成立100周年’很不错，我拿走看几天。”“老杨，这是之前我借走的‘深入学习贯彻党的二十大精神’和‘期颐之年享百岁，寿似南山不老松’主题剪报，今天还过来了。”

主题剪报的读者越来越多，老杨的干劲也越来越足！（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 文/图）