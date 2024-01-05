73岁的洛阳老人张国正：参与修建焦枝铁路，他珍藏着“代表证”

市民张国正珍藏着两个“代表证”和一个乘车证，这是54年前焦枝铁路建成通车后，他作为代表获得的。

张国正再次戴上“代表证”，自豪之情油然而生

市民张国正珍藏着两个“代表证”和一个乘车证，这是54年前焦枝铁路建成通车后，他作为代表获得的。当年，他胸前戴着“代表证”参加大会、坐着火车沿线参观。18日，老人拿出这些老物件，眼前又浮现出当年火热的建设场景……

“代表证”和乘车证，老人保存了50多年

张国正今年73岁，家住瀍河区叉车厂家属院。18日上午，记者在老人家里见到了他保存50多年的两个“代表证”和一个乘车证。两个“代表证”为红绸带，红底黑字，分别写有“焦枝铁路代表大会代表”“焦枝铁路全线胜利建成通车典礼代表”等字样，乘车证上写有“第2列车第8车箱(厢)”等字样。

张国正说，焦枝铁路(河南焦作至湖北枝城)与枝柳铁路(湖北枝城至广西柳州)后来合并，组成了如今的焦柳铁路。他的老家在义马，1969年9月，他作为知青下乡，在农村待了大半年。听说要修建焦枝铁路，他和伙伴们响应号召，都想参与这项伟大的工程，但名额有限，他们那一组5人，只有2个名额，起初他并不在名单里。后来得知工地在洛阳孟津，其中一人打了退堂鼓，他果断补了空缺。

1969年10月18日，张国正和同伴乘坐火车到达洛阳东火车站，下车后推着架子车，带着铁锹、?头等工具徒步前往工地，洛阳组织群众列队欢送。中间还有一个小插曲，走到半路，张国正与同伴的架子车坏了，大部队先行一步，留下他和几个人修架子车，他们走到地方时已是深夜。“我们住在仓库里，地上铺的是麦秸秆。”张国正说，他们事先做好了吃苦准备，对于简陋的居住条件，并不觉得意外。

保存完好的乘车证

双手冻得像发面馍，克服艰苦条件也要干

焦枝铁路的修建，事关国家发展大计。为了高质量完成任务，工地实行军事化管理，张国正等人先要接受一系列的培训学习。工地原定于1969年11月1日开工，他们提前了两天。

“我的主要任务是挖土方、运土方。”张国正说，工地上没有大型机械，施工全靠人力。工地上红旗招展，一派热火朝天的景象，大家加油，比拼施工进度，哪个团队进度快，可获得流动红旗。

红旗虽小，但代表着荣誉。为了推进施工进度，张国正和工友没有节假日，一天至少工作10个小时，有时挑灯夜战，午饭也在工地解决。他说，当时3人一组，将土方装车拉走，一天能拉上百车土方。他干活时没有手套等劳保用品，手掌磨出泡，然后变成茧子。

天冷以后土上冻，冻土达10厘米厚，张国正便用?头刨土，双手冻得像发面馍一样，但他没请过一天假，没喊过一声苦。他埋头苦干的劲头，受到大家认可。在工地干了1个月，他就获得了所在营部颁发的“五好战士”奖状，后来又获得省指挥部颁发的“五好战士”奖状。

胸前戴上“代表证”，参加大会又登上火车

1970年1月，张国正所在的工地完工。没有喘息的时间，他们又接到驰援黄河大桥建设的艰巨任务。“当时设计桥长600余米，有十几个桥墩。”张国正回忆，那时先建造桥墩的外围，里面是中空的，目的是将水分流，然后人在里面挖砂石，再由卷扬机将砂石运送出去，以这种方式给桥墩挖“地基”。他和工友们日夜奋战，其中有一半桥墩由他所在的团队负责建造。

1970年2月13日，黄河大桥桥头突发火灾。张国正记得，当时他们正在开会，他赶到现场时，看到一名小伙儿被困在施工的坑里，他解下腰带将小伙儿拉了上来。因急着灭火，他忘记要回腰带。腰带上写有他的名字，小伙儿与家人据此找到他，敲锣打鼓来送感谢信。

1970年6月，黄河大桥建成。1970年7月1日，焦枝铁路建成通车。指挥部举办庆祝大会，张国正作为代表参加了大会，那两个“代表证”和乘车证正是那时领取的。

张国正说，庆祝大会在南阳召开，他穿着白衬衫、黑裤子参会，胸前戴着大会“代表证”，既是参会凭证，也相当于“大红花”。大会结束，他又换上通车典礼“代表证”，拿着乘车证登上火车，沿焦枝铁路全线参观。

张国正上车后，并没有直接去指定车厢，而是被安排在列车广播室，与一个先进代表一起广播，通过广播表达自己喜悦的心情。他们先后来到襄阳、荆门等地，每到一地，都受到盛情款待，在外面待了近一周才回到洛阳。

保存完好的“代表证”

那段激情燃烧的岁月，他一直难以忘怀

后来，张国正又转战平顶山修铁路、建工业区，1977年回到洛阳，直至退休。

修建焦枝铁路这段经历，张国正一直难忘。他说，焦枝铁路是因国家建设需要而建，有百万大军参与，创造了不到一年建成通车的壮举，在铁路建设史上罕见。“我还记得工地的伙食，虽然80%是粗粮，以红薯面、玉米面为主，但管饱，我们一日三餐吃得很香。”他说，在那个缺吃少穿的年代，这样的伙食标准已经很不错了。

“代表证”和乘车证是张国正的荣誉，他保存至今，闲暇时喜欢翻出来看看，回忆那段激情燃烧的岁月。他还向儿孙讲述那段历史，也带着孙子到铁路旁走了走。“看，这就是爷爷当年参与修建的！”张国正这样对孙子说，言语间充满自豪。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 文/图）