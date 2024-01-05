洛阳气温降至冰点以下 雨雪天气“上线”

今日洛阳阴天有中到大雪，局部地区有暴雪，伴有冻雨或冰粒，东北风4级左右，气温-4℃～3℃。

昨日，是二十四节气中的雨水节气，最高气温跌破10℃，出门明显感觉冷了许多。随着气温的进一步下降，今日起，我市将有数日的连续降雪。

据中国天气网消息，龙年首场寒潮正在大举南下。受其影响，预计一直到26日，我国中东部地区将再次出现大范围雨雪低温冰冻天气。

省气象台预计，一直到25日，全省大部分地区的最高气温都在0℃上下。提醒大家，尤其是心脑血管等疾病人群，务必注意及时添衣保暖。

截至昨日17时，市气象台根据最新气象资料分析，受强冷空气和西南暖湿气流共同影响，预计20日到24日，我市将出现强寒潮和持续雨雪天气过程，气温降幅剧烈，雨雪范围广、持续时间长，积雪深度大。

最近几天天气预报

今日：阴天有中到大雪，局部地区有暴雪，伴有冻雨或冰粒，东北风4级左右，气温-4℃～3℃。

明日：阴天有小到中雪，气温-6℃～-3℃。

22日(正月十三)：阴天转零星小雪，气温-6℃～-2℃。

23日(正月十四)：阴天有小雪，气温-5℃～-1℃。

24日(正月十五)：小雪转阴天，气温-5℃～-1℃。

25日(正月十六)：阴天到多云，气温-4℃～2℃。

26日(正月十七)：多云，气温-3℃～5℃。（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 郭铭博）