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新年创业“开门红”！洛阳节后首日新增经营主体582户
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.19 19:04

　　新年创业“开门红”！今日记者从洛阳市市场监管局获悉，18日节后上班第一天，洛阳新增经营主体(含新设立、变更登记)共计582户，同比增长近三成。

　　一张身份证、一个窗口、只跑一趟、不花一分钱、一次办好，还有包含公章、税控设备等多项物品的免费“大礼包”……在洛阳，企业开办已经实现营业执照“立等可取”，企业开办“只跑一次”“一次办好”率超99%以上。“真没想到，开公司的程序这么简单，为工作人员的高效服务点赞，新年新气象，相信公司的发展会越来越好！”洛阳中凌建筑劳务分包有限公司相关负责人说。

　　经营主体是经济的力量载体，是经济发展内生动力的源泉。去年，洛阳新增各类经营主体13.1万户，同比增长8.33%，全市经营主体总量达72.2万户，企业个体比达43.2%。洛阳市市场监管局主要负责同志表示，今年该局将加大集中审批、并联审批力度，不断提升政务服务标准化便利化水平；推出深化商事制度改革新举措，坚持以新的经营主体发展评价体系为牵引，发展壮大经济主体，提高活跃度和创新能力，助力全面建设市场化、法治化、国际化一流营商环境。

　　新年新气象，服务质更优。洛阳正用优质高效的行政审批服务和贴心暖心的政务服务，拼出经济高质量发展的“开门红”！(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 韩旭 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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