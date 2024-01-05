济新高速公路项目建设正酣

19日，记者从济新高速建设部门获悉，该项目已复工，目前累计完成投资63.14%。

19日，记者从济新高速建设部门获悉，该项目已复工，目前累计完成投资63.14%。 19日，记者从济新高速建设部门获悉，该项目已复工，目前累计完成投资63.14%。 截至目前，该项目桥梁下部结构及路基填、挖方工程已基本完工；涵洞、通道累计完成占比93.37%；隧道洞身累计开挖完成90.08%。今年，该项目将全面进入路床工程、桥梁上部结构施工。 济源至新安高速公路是河南省高速公路“13445工程”重点项目。该项目于新安县铁门镇北顺接新安至伊川高速公路，与连霍高速相交达到项目终点，全长47.961公里。项目重要控制性工程黄河三峡大桥主塔已于去年完成建设。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 白莉 文/图）