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4家！洛阳市公布一批校外培训机构白名单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.19 16:08

　　记者从洛阳市科技局获悉，日前，老城区、西工区、瀍河区科技主管部门公布了第一批科技类校外培训机构白名单。家长可根据学生的兴趣爱好和实际需求，理性选择“白名单”中的校外培训机构。

　　“白名单”是指通过管理部门审核登记、证照齐全且无违规行为的校外培训机构名单，管理部门定期向社会公布培训机构的名单及主要信息，并根据日常监管和年检、年度报告公示情况进行动态更新。该制度旨在严格落实国家“双减”政策，进一步规范科技类校外培训机构的监督管理，切实维护广大家长学生的合法权益，营造良好的校外培训环境。

　　此次公布白名单机构培训内容涵盖机器人、青少年编程、科学实验、3D打印、无人机等。各区科技主管部门提醒，家长应理性看待校外培训，谨慎选择培训机构。抵制“预付费享优惠”等收费套路，支付培训费用时不要一次性缴纳或充值跨度超过3个月或60课时的费用，且不超过5000元，主动索要发票并妥善保管好。缴费时要确认收款账户，切勿直接向培训机构员工个人现金或转账缴费，防止“卷钱跑路”“退费难”等问题发生。

　　社会各界可监督全市科技类校外培训机构的培训行为，发现违规行为，请及时向各县区科技主管部门举报反映。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚伟 文/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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