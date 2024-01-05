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看好房、赢好礼、闹元宵！2024洛阳元宵惠民安家节大幕将启
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.02.19 11:35

　　《洛阳市进一步促进房地产市场平稳健康发展若干措施》实施以来，惠民利企政策叠加新春置业优惠，促进楼市稳中向好发展。

　　元宵佳节将至，为巩固楼市信心、进一步提升置业热度，2月24日至25日，“元气开新局 楼市闹春意”2024洛阳元宵惠民安家节将在洛龙区泉舜购物中心南厅举行。

　　主流房企齐聚，一日看尽热销盘

　　2024洛阳元宵惠民安家节由洛阳市住房和城乡建设局主办，洛阳市住房保障和房产服务中心、洛阳网承办，将在元宵佳节为市民呈现集惠购好房、打卡互动、福利发放于一体的行业盛宴。

　　据悉，活动现场设开放式互动展位，涵盖楼盘区、金融区、服务区等，楼盘区内，佳兆业、绿都、凯瑞、中弘卓越、碧桂园、美的、联袂、增凯、中成、建业、华景、浩德等12家品牌房企及旗下热销楼盘齐聚，将为市民带来实实在在的看房便利、购房福利。

　　金融区内，中原银行、邮储银行及中国移动等金融、通讯等行业的代表将为市民提供相关服务。

　　服务区将提供政策咨询、房产团购、礼品发放等一系列服务。

　　精彩互动有礼，吃喝玩乐嗨不停

　　以构建“家”的团圆场景为初衷，2024洛阳元宵惠民安家节线上、线下齐发力，有一系列丰富多彩的互动活动，等市民尽情参与。

　　线上，活动期间将开设两场直播，网友可关注洛阳网视频号、抖音号，届时，主播将带您逛展位，您还可以参与直播间的多轮互动，宅家也能看好房、赢好礼。

　　线下，市民可以在国潮装置拍照打卡，“晒”出元宵节最靓的自己。还可以参与元宵节答题游戏，赢“元宝卡”兑换元宵、彩票等使用奖品。

　　值得一提的是，活动还将现场推出“拼团”活动——如果市民对现场某楼盘有购买意向，可前往服务区登记个人信息，由组委会组团即可达成团购，享受额外优惠。

　　更多惠民活动，2月24日、25日活动现场敬请期待。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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