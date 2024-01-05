应天门北广场将实行封闭管理？洛阳市文旅集团回应

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：应天门北广场安装闸机，请问广场是要封闭管理吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：应天门北广场安装闸机，请问广场是要封闭管理吗？

市文旅集团回复：根据洛阳市公安局告知书(洛公(治)告〔2024〕001号)强化风险研判、提前做好硬质隔离设施准备等安全方面相关要求，洛阳市公安局老城分局责令限期整改通知书(洛老公(西关)限字〔2024〕第116号)“将应天门北广场纳入景区封闭管理”的整改要求，为保障好应天门北广场游客安全，在主要出入口设置闸机，各出入口平日正常对外开放，不影响市民进入游览；如遇重要节假日，夜间应天门灯光投影秀会提前对外发布线上预约方式入场参观，并根据预约人数情况，结合北广场承载量和周边实时流量检测情况，提前进行预判，采取现场限流等措施，以确保游客安全。

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