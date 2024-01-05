失业保险金最长可领多久？洛阳市人社局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳市失业保险金可以领取多少个月？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳市失业保险金可以领取多少个月？

市人力资源和社会保障局回复：根据《河南省失业保险条例》第二十一条，失业人员失业前所在用人单位和本人按规定累计缴费时间满一年不足五年的，领取失业保险金的期限最长为十二个月；累计缴费时间满五年不足十年的，领取失业保险金的期限最长为十八个月；累计缴费时间十年以上的，领取失业保险金的期限最长为二十四个月。重新就业后再次失业的，缴费时间重新计算，领取失业保险金的期限可以与前次失业应领取而尚未领取的失业保险金的期限合并计算，但是最长不得超过二十四个月。

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