洛阳已注册登记社会救援队20余支

记者从近日召开的全市应急救援联动工作总结会上获悉，目前我市已注册登记社会救援队20余支，队员和志愿者3000余人。

记者从近日召开的全市应急救援联动工作总结会上获悉，目前我市已注册登记社会救援队20余支，队员和志愿者3000余人。 记者从近日召开的全市应急救援联动工作总结会上获悉，目前我市已注册登记社会救援队20余支，队员和志愿者3000余人。 去年以来，我市将中石化洛阳分公司、中铁隧道局集团、永煤煤矿等企业救护队，以及市政、供电、供水、燃气、通信等专业救援队纳入我市应急救援体系，对神鹰、神龙、雷霆等社会救援队加强培育，应急救援队伍得到进一步壮大。这些应急救援队北上京津冀抗洪救灾，西赴甘肃抗震救援，一系列善行义举展现了社会责任和大爱担当。 “我们将积极采取多种措施加强综合性救援力量体系建设，突出队伍特色，培育优化应急救援队伍。”市应急管理局负责人表示，将对现场指挥人员、救援专业人员加强培训提升，培育应急救援人才梯队，建设一支专常兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强的应急救援队伍。 下一步，我市将围绕能力提升优化力量编成，加强对事故灾害处置的战术研究和训练，开展快速构筑生命通道等实操演练，定期开展联动联训联练和技术比武，强化复杂环境练兵，加强食宿、通信等战勤保障装备调配，提升队伍快速反应、现场实战、协同作战、救援保障等方面的能力。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 胡婷婷 刘仟仟）