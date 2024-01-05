今年洛阳将新设经营主体10万户 年底总量超过74万户

今年，我市将新设经营主体10万户，年底总量超过74万户；全市万人有效发明专利拥有量达到19件……近日举行的全市市场监管工作会议，明确了今年工作重点。

今年，我市将新设经营主体10万户，年底总量超过74万户；全市万人有效发明专利拥有量达到19件……近日举行的全市市场监管工作会议，明确了今年工作重点。 今年，我市将新设经营主体10万户，年底总量超过74万户；全市万人有效发明专利拥有量达到19件……近日举行的全市市场监管工作会议，明确了今年工作重点。 大力优化环境，千方百计服务经营主体量增质优 ●推出深化商事制度改革新举措，持续推进电子营业执照跨区域、跨部门、跨行业共享应用。 ●实施“个转企”直接登记改革，今年全年实现“个转企”不少于1000户。 ●继续开展培育发展壮大经营主体行动，确保今年新设经营主体10万户，年底总量超过74万户。 ●积极推出各项助企纾困政策，精准开展技术帮扶。 ●强化涉企收费治理，依法查处中介机构、行业协会商会、水电气暖等公用事业、商业银行等重点领域涉企违法违规收费行为。 ●加强无照经营查处，亮照经营率保持在90%以上。 ●开展化妆品零售连锁(主营)店规范化建设，加强汉服等美妆产品监管，推进美妆产品和妆造规范化经营。 提升服务效能，多措并举助力企业品牌创新创优 ●高质量推进国家知识产权强市建设示范城市建设，加强对高价值专利培育、专利转化运用等工作的政策支持，今年全市万人有效发明专利拥有量达到19件。 ●发挥国家级保护中心平台作用，实现1000家创新主体在保护中心完成备案、2000件专利快速预审进入快速授权通道。 ●加大知识产权行政保护力度，严厉打击专利、商标、地理标志等侵权假冒违法行为，加大对驰名商标和地理标志产品的保护力度。 守牢“四条底线”，有力保障人民群众高品质生活 ●坚决守牢食品安全底线，持续推进校园食品安全排查整治专项行动，实现学校食堂食品安全评价100%达标，餐饮服务提供者“明厨亮灶”覆盖率稳定在90%以上，80%以上的食用农产品市场改造提升。 ●坚决守牢药品安全底线，深入开展药品网络销售环节集中治理，强化药品网络零售企业备案制度，确保实现药品销售“线上线下一致性”，充分利用重点品种追溯系统，对全市零售药店和医疗机构的重点品种进行实时监测，确保药品来源可查、去向可追，严厉打击利用非法渠道回收药品的违法行为。 ●坚决守牢特种设备安全底线和工业产品质量安全底线。 依法严格监管，全力维护公平竞争的市场秩序 ●抓好重点领域监管，加大价格监管力度、反不正当竞争力度、“铁拳”案件查处力度、违法广告监管力度和网络监管力度。 ●开展放心消费创建活动，全市新增示范创建主体600家。 ●持续抓好预付式消费治理，进一步搭建我市预付卡资金监管服务平台。 ●开展12315效能提升行动，确保12315三级执法网络高效畅通，大力发展“ODR”企业，在全市范围内建成“ODR”企业300家，力争新增“五进”站点200家。加大消费投诉信息公示力度，确保消费投诉公示率保持在90%以上。充分发挥消协组织作用，聚焦消费者反映集中、影响面广的问题，综合运用调查调解、警示约谈、公益诉讼等维权方式，维护消费者权益。 ●围绕文旅产业新风口，开展“老家洛阳、这厢有礼”等系列消费评价活动，助推文旅产业发展、城市烟火气更旺。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真）