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县区两会新看点：打造特色街区 激发城市活力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.19 08:29

　　春节假期，我市特色商业街区成为许多来洛游客的热门打卡地。

　　打造特色商业街区，是推进城市提质工作的重要举措。系统梳理今年各县区的政府工作报告，打造特色商业街区，营造品质消费场景，激发城市活力等部署透露出许多今年特色商业街区建设的新亮点、新期待。

　　围绕环境提升、业态更新、模式创新，涧西区将重点推进上海市场改造提升项目，同步推进城中村改造，推动上海市场特色商业街区周边连片开发，打造潮流时尚新地标。上海市场改造提升项目预计于“五一”前部分运营，“十一”前示范段投入运营。

　　突出年轻化、潮流化、创意化，洛龙区将加快推进二郎庙、定鼎门南广场、聂湾片区、正大广场片区特色商业街区和华耀城商业中心建设，上半年二郎庙特色商业街区主街开街，年底前定鼎门南广场主体封顶。

　　西工区将加快构建“一轴一线串联三街区”空间格局，西工小街四期工程实现贯通，西工地——八一路特色商业街区提升大头落地。

　　依托洛阳师范学院等科教资源，伊滨区将打造“师范学院商圈”“科技大厦商圈”和中央、立雪“公园街区”。此外，该区还将对枫叶路、提驾庄街等商业街区进行改造提升。

　　此外，偃师区将推动中成潮街、昱宸里·槐庙巷建成运营，加快建设万达广场青年友好街区、夏都不夜城、乐享茂商业综合体，打造“十五分钟便民消费圈”。孟津区将加快龙马路、朝阳大道、文博中心特色商业街区和八百诸城、城市阳台建设，打造夜经济示范街区。伊川县将发展直播电商等平台经济，建设运营府店驿、书香美食城等特色商业街区，着力提升龙凤山古镇景区消费能级。洛宁县将加快打造中原美食街、诚信一条街、河洛路3个特色商业街区，以“舌尖经济”推动消费复苏。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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