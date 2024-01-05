县区两会新看点：做强特色产业 赋能乡村振兴

人勤春来早，奋蹄赶秋实。在刚刚过去的春节假期，洛阳果蔬大棚内忙碌依旧，种植户们抢抓农时，不负“春”光，呈现出一派人勤春早的农忙景象。

人勤春来早，奋蹄赶秋实。在刚刚过去的春节假期，洛阳果蔬大棚内忙碌依旧，种植户们抢抓农时，不负“春”光，呈现出一派人勤春早的农忙景象。

民族要复兴，乡村必振兴。近年来，洛阳坚持把乡村振兴作为事关全市发展全局的“三项重点工作”之一，扎实推进乡村振兴“151”工作举措，乡村振兴步履铿锵。在此前召开的洛阳市各县区两会上，各县区纷纷提出今年将继续凝心聚力抓“三农”，做强特色产业，赋能乡村振兴。

提到孟津，人们自然就会想到“果盘子”“菜园子”“花篮子”“奶瓶子”。今年，孟津区将继续壮大“两牛”养殖等3大主导产业，推动“两牛”全产业链产值突破40亿元；做强牡丹鲜切花、绿色杂粮等5大特色产业，打造“果蔬花乡”“黄河人家”“瀍源牧场”3个示范片区，创建“孟津田园”区域公共品牌。

洛龙区将依托自身区位优势，充分发挥乡贤带动作用，连片运营乡村民宿、近郊旅游、名优花卉、品质农业等特色产业，实现年底前民宿规模达到150家。打造甘泉河湿地乡村振兴示范综合体等6个近郊旅游综合体。加快李楼花卉产业园二期建设，谋划智慧种业产业园和现代农业项目，全年特色产业产值在30亿元以上。

全面推进乡村振兴必须在实践中大胆闯、大胆试、大胆干。涧西区将按照依托城市、服务城市的要求，以工业化思维发展现代农业，依托万邦(洛阳)国际农产品交易中心和大张、丹尼斯等龙头企业，全面推广“城市合伙人”理念，探索实施“产业村长”“乡村CEO”等发展路径，打造集高效设施农业、农产品采摘、运输商贸、加工冷藏于一体的现代农业产业集群。

老城区将加快洛阳市牡丹产业中心、唐风催花牡丹展示交易中心等项目建设，依托辖区5大牡丹园，打造“四季牡丹展馆”，力争牡丹产业年产值在10亿元以上。加快翠云谷近郊乡村游示范项目建设，确保年底前首开区投入运营。谋划建设全蝎产业园项目，力争全蝎产业年产值突破7亿元。

近年来，汝阳红薯以生吃清甜爽脆、蒸烤软糯香甜的口感成为当地一张亮丽的特色农业名片。今年汝阳将围绕“南菇菌、中薯烟、北种养”产业布局，建强红薯、香菇、奶牛等特色产业链。以“三品一标一体系”建设为抓手，推动红薯、香菇产业转型，加强同“地瓜皇后”品牌合作，策划举办国家级红薯、香菇产业大会，持续叫响“汝阳水果红薯”“汝阳花菇”品牌。

近日，在洛宁县上戈镇，一箱箱硕大的苹果正搭乘电商快车走出大山。今年，洛宁县将以创建国家级现代农业产业园为抓手，开工建设投资1亿元的苹果脆片加工及冷链物流产业园，确保苹果产业研究院竣工投用。全年改造老果园2万亩，新发展苹果1万亩、金珠沙梨2000亩。

宜阳县将积极探索村集体股份经济合作社市场化运营路径，选择30个村为试点，为每村提供贷款50万元至200万元，发展壮大乡村产业，打造15个特色产业示范村，带动村集体经营性收入持续增加。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞）