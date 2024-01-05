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发展文旅可否借助名人的朋友圈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.02.19 08:25

　　春节假期，笔者自驾经汉中游历川北一带，在感受古蜀道的难与险之余，发现这些城市和遗留下的古迹，和洛阳有千丝万缕的关系。

　　自陕南汉中开始，勉县的诸葛古镇、广元的昭化古镇、南充的阆中古城，全部主打后汉三国牌，蜀汉的一干帝王将相，如刘备、诸葛亮、马超、费祎、张飞等，都成为当地的招牌和名片，这和首级葬在洛阳的关羽遥相呼应。无论是广元千佛崖摩崖造像，还是巴中南龛摩崖造像，都自盛唐进入开凿集中期，从佛像和菩萨的眉眼中，能看到龙门石窟卢舍那的影子。川北门户广元市利州区，经郭沫若先生考证为武则天的出生地，一代女皇生于斯、长于斯，最终在神都洛阳荣登大宝，成为中国古代的传奇人物。

　　洛阳历史悠久，文化积淀极其深厚，无法像上述城市那样，用某一处古迹或某一位历史人物做城市代言。洛阳文保资源星罗棋布，从上古时期开始，一处处文保点的背后都蕴藏着数之不尽的故事。既然洛阳哪一段历史都不舍得丢弃，哪一个历史人物都有鲜活的故事，那么，我们何不以某一个历史人物或某一类文保单位为“彩线”，串联起相关的城市，让这些与之相关的古迹从深闺走出，以完整的形态来反映历史人物的一生呢？

　　比如，还原关羽的故事，可从山西运城开始，到涿州、徐州、许昌，再到襄阳、荆州，最后以洛阳和当阳(关羽躯体埋葬地)结束。武则天从山西文水则天庙出发，到广元皇泽寺、西安大明宫、洛阳明堂天堂，于龙门石窟卢舍那留下印记后，在乾县乾陵画上句号。

　　中国历史上最伟大的两次相遇，也可以用古迹串联起来。老子从周口市鹿邑县的太清宫走出，孔子从山东省曲阜市的“三孔”出发，在洛阳的入周问礼碑前聚首。李白从江油市青莲乡沿古蜀道至隋唐洛阳城，在这里和从巩义诞生窑里出发的杜甫聚首，同游开封古吹台和商丘古城墙。杜甫入蜀，在草堂里作《茅屋为秋风所破歌》后，沿长江东行，最终魂归故里，李白则在当涂县带着遗憾了却此生。

　　随着文化自信深入人心，文化游已成为各个城市的引流密码。上述典故几乎尽人皆知，但多年来各地文旅部门习惯各自为战，缺乏领军城市居中协调和组织。作为久负盛名的十三朝古都，洛阳有足够的名气和实力挑起大梁。我们能否以各自景区为节点，主动联系相关城市、景区、古迹，让历史人物从满是灰尘的古籍中走出，再次焕发出其应有的神采呢？

　　当然，各地景区、古迹的联动，不是简单的“1+N”，需要多方协作，立足自身特点，做好配套工作。除了联动推出各类旅游套票，还可推出系列打卡任务，制作精美且具纪念意义的卡册，吸引“收集控”参与，完成历史人物相关景点的全部打卡后，可赠送其中一个或多个城市准备的礼物。利用洛阳时下最热门的汉服，在不同城市结合历史人物的不同时期，推出特色汉服妆造，方便今人身着古装访古、追慕古人。或者通过节会联动——广元为纪念武则天，确定每年9月1日为广元女儿节；我们能否在牡丹文化节中增设武则天的相关大项，与广元等地联动，通过免票、打折、优惠等形式，互赠福利，从而达到互相引客的目的。山西省运城市解良镇每年9月都要组织关公文化节，可以将时间稍微错开，在关羽成神(腊月，当阳和荆州)和礼葬(正月，洛阳)时分别组织大型节会，围绕元旦、春节假期组织相关文化活动。四地抱团取暖，相信形成的声势一定要比单独吆喝更有吸引力。

　　多年来洛阳旅游的领头羊龙门石窟和白马寺，可以选择在每年固定的时期(如牡丹文化节或河洛文化旅游节)，逐一与国内不同的知名石窟造像或佛寺开展联动，特别是选择那些并非地处知名旅游城市的景区，在提升对方知名度的同时，也在当地宣传了洛阳，同时还可提升洛阳的美誉度和影响力。洛阳恢复历史上的荣光，一直是我们洛阳人的梦想，通过这种“一箭多雕”的形式，来展现洛阳独特的历史文化魅力，岂不美哉？(洛谭)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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