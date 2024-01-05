洛企“百亿俱乐部”再上新规模

记者日前从市工信局获悉，通过龙头企业培育，我市成功助力中航光电科技股份有限公司去年营收突破200亿元，实现洛企“百亿俱乐部”再上新规模。

记者日前从市工信局获悉，通过龙头企业培育，我市成功助力中航光电科技股份有限公司去年营收突破200亿元，实现洛企“百亿俱乐部”再上新规模。

根据日前企业发布的业绩快报，2023年中航光电营业总收入200.72亿元，同比增长26.73%；归母净利润为33.41亿元，同比增长22.93%；扣非净利润为32.39亿元，同比增长23.51%。

在具体业务上，中航光电在数据中心、石油装备、光伏储能等领域实现了高速增长，其新能源汽车业务实现主流车企覆盖率持续提升。企业还通过加快国际化布局，推动“大客户+区域”市场开拓模式落地，全球化平台支撑作用逐步显现。

在企业加快现代化产业能力建设、推动产业发展新格局加速成型的过程中，我市积极开展龙头企业培育工作，将链主企业中航光电高质量发展作为全市光电产业链建设的重要内容，去年以来建立“市领导分包+专班推进”工作机制，坚持分类施策、突出实效，积极研究出台中航光电“一链一策”专项支持政策，组织工作专班，对企业员工提供多项支持；大抓产业链配套能力建设，举办专场精细对接，推动中航光电产业本地配套率提升4个百分点；通过协调建设中南高科·洛阳光电科技产业社区、中航光电基础器件产业园、民机与工业互连产业园等项目，为企业强化配套和拓展业务奠定坚实基础。

根据规划，今年聚焦产业链建设，我市还将进一步推动中航光电等链主企业结合自身产业经验，参加产业链政策措施制定，协同政府部门开展联合招商，提升产业链完整性，同时建立产品供需清单、设备资源清单、技术攻关清单“三张清单”，积极推动大中小企业融通发展，助力全市以新型工业化为引擎加快形成新质生产力。 （洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 郝爽）