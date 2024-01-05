2023年河南省体育旅游示范基地名单发布 洛阳一家单位入选

日前，省体育局、省文化和旅游厅联合发布2023年河南省体育旅游示范基地名单，全省共有8家单位入选，洛阳万安山旅游度假区名列其中。 日前，省体育局、省文化和旅游厅联合发布2023年河南省体育旅游示范基地名单，全省共有8家单位入选，洛阳万安山旅游度假区名列其中。 洛阳万安山旅游度假区位于伊滨区，近年来，该景区围绕“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，结合自身山地特色，积极拓展特色体育服务供给，推出露营小镇、峡谷卡丁车、滑翔伞、山地自行车、登山健身步道、低空飞行基地等多个旅游与体育相结合的项目，打造出一批以年轻游客群体为目标的体育旅游新业态、新场景，积极探索推动体育旅游融合发展新模式。 据介绍，体育旅游示范基地是体育旅游融合发展的重要载体，此次被认定的8家单位将充分发挥资源优势和示范引领作用，完善体育设施，丰富旅游体验，进一步促进体育与旅游深度融合发展，助力扩大全省体育旅游市场供给。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)