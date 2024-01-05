初唐大才子 御用笔杆子（天街奇幻夜·神都洛阳年）

蹦唐迪，畅快淋漓；观百戏，目不暇接。春节期间，隋唐洛阳城天街片区明教坊一带热闹非凡，大家都奔着“天街奇幻夜·神都洛阳年”新春盛会而来！如果真有穿越之术，崔融出家门就能过来凑热闹。1300多年前，这位初唐大才子就住在附近的明教坊内。

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“文章四友”，他排第一

“明月出天山，苍茫云海间。长风几万里，吹度玉门关。”喜欢背古诗的朋友，应该熟悉李白的这首《关山月》。

咱称之为古诗，其实它属于近体诗，是初唐之后形成的一种诗歌体裁。不同于格律自由、长短不限的古体诗，近体诗讲究平仄、对仗和押韵，有一批初唐诗人为近体诗的定型作出了贡献，其中就有“文章四友”。

《新唐书》中称杜审言“少与李峤、崔融、苏味道为‘文章四友’，世号‘崔李苏杜’”。这排第一的是崔融，他在西北从军时写过几首边塞诗，其中有一首《关山月》：“月生西海上，气逐边风壮。万里照(一作度)关山，苍茫非一状。汉兵开郡国，胡马窥亭障。夜夜闻悲笳，征人起南望。”

是不是觉得跟李白的《关山月》有点儿像？嘿，咱别整反了，崔融去世时，李白还是个娃娃呢。李白写出这几句神来之笔，很可能受到了崔融的启发。

只可惜崔融忙于给武则天打工，殚精竭虑，才华都用在了工作上，恐怕也因此耽误了文学创作。《旧唐书》中说他“为文典丽，当时罕有其比”，朝廷所需大手笔，多出其手。

陪太子读书，为太子写公文

崔融出身清河崔氏，24岁通过制举走上仕途，时在唐高宗上元三年(公元676年)。

制举也叫制科，是由皇帝亲自下诏临时设置的科举考试科目，目的在于选拔特殊人才，像“贤良方正能直言极谏科”“才识兼茂明于体用科”等，一听就知道啥岗位缺人。许多名臣文士如张九龄、颜真卿、白居易等，都是制举出身。崔融中的是“辞殚文律科”，即靠优异的语文成绩特招入仕。

若仅如此，也不好叫他大才子了，史书中说他“应八科举擢第”，接连拿了八个学位，这考试能力真叫人羡慕！

有学者考证，仪凤三年(公元678年)，崔融升任东宫左春坊宫门丞，陪太子读书，为太子写公文。这时的太子是李贤，就是后来被追谥章怀太子的那个。两年后，李贤被废为平民，东宫旧人，或杀或贬，多亏崔融有才，加上宰相薛元超举荐，崔融成为太子李显的侍读，李显即后来的唐中宗。

又过了一年多，李贤被流放巴州，临行时正值寒冬，太子李显见李贤一行衣衫单薄，处境凄凉，上书请求帝后提升一下对他们的待遇，由崔融写了《代皇太子请给庶人衣服表》。崔融执笔时，怕是内心凄凉。

给女皇当“秘书”，最终“绝笔而死”

圣历年间，武则天巡幸嵩山，看了崔融之前写的《启母庙碑》，“深加叹美”，待封禅完毕，她就给崔融安排新工作，“授著作佐郎，迁右史，进凤阁舍人”。崔融便成了武则天的“秘书”，拟诏令，编诗集，修国史，遇到看不惯的也上谏，能者多劳。

然而，这么个大才子，却被武则天的宠臣玩于股掌之上，久视元年(公元700年)，崔融惹恼了张昌宗，被贬为婺州(金华)长史。很快，张昌宗气消了，又把他调回来上班。这可把崔融吓着了，不得了啊，面首惹不起！因此，后来张易之兄弟招集文学之士，崔融跟李峤、苏味道等“俱以文才降节事之”，留下了抹不掉的人生污点。

《资治通鉴》中说，久视元年六月，武三思上奏说张昌宗是周灵王太子晋转世，武则天就让张昌宗穿上羽毛做的衣服，吹笙，在内宫庭院乘坐木鹤。一众文人作诗奉承。《旧唐书》里说崔融为其绝唱，称“昔遇浮邱伯，今同丁令威。中郎才貌是，藏史姓名非”。《唐诗纪事》等古籍对此稍加发挥，说后来崔融与宰相苏味道互相讥嘲，崔融说：“某诗所以不及相公，无‘银花合’也。”因苏味道有诗云“火树银花合”。苏味道说：“子诗虽无‘银花合’，还有‘金铜丁’。”呵呵！

公元705年神龙政变，张易之、张昌宗被拖到天津桥南枭首示众。崔融受牵连，又被贬官。还好唐中宗惜人才，念旧情，不久将他“召拜国子司业，兼修国史”。可惜的是，第二年，54岁的崔融在写《则天大圣皇后哀册文》时“绝笔而死”，时人说他“思苦神竭”，超强大脑也禁不起过劳。

崔融谥号文。谥号文的才子可不多，唐朝近300年，不过权德舆、韩愈、令狐楚、白居易等几人而已。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静 实习生 刘芊绵）