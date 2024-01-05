首笔投资就上亿，真是大手笔；某名作家出了百万字巨著，真是大手笔……我们现在说“大手笔”，通常用来指代名作家或其著作，比喻规模大、有气魄、影响深远的计划或举措。

首笔投资就上亿，真是大手笔；某名作家出了百万字巨著，真是大手笔……我们现在说“大手笔”，通常用来指代名作家或其著作，比喻规模大、有气魄、影响深远的计划或举措。

《旧唐书·崔融传》中说：“融为文典丽，当时罕有其比，朝廷所须《洛出宝图颂》《则天哀册文》及诸大手笔，并手敕付融。”崔融负责写的大手笔指什么呢？

《辞海》说它旧指有关朝廷大事的文字，并拿《晋书·王珣传》举例：“珣梦人以大笔如椽与之。既觉，语人曰：‘此当有大手笔事。’俄而帝崩，哀册谥议，皆珣所草。”

说起王珣，有人可能一时反应不过来，但要说乾隆皇帝的书房三希堂，咱逛故宫的时候可能都想到窗边窥探一番。三希堂里的“三希”指的就是晋朝大书法家王羲之的《快雪时晴帖》、王献之的《中秋帖》和王珣的《伯远帖》，后面两幅作品如今都收藏在北京故宫博物院。这三个书法家还都是亲戚，王献之是王羲之的儿子，王珣是王羲之的堂侄。

话题扯回来，说王珣梦见有人给他一支如椽大笔，醒了就对人说，应该是有大手笔的事要做了。不久皇帝驾崩，重要的祭文等都是王珣起草的。

大手笔在古籍中没少出现，成为汉语中的固定词组，虽然商务印书馆的《成语大词典》没有收录大手笔，但不耽误咱聊聊三字成语。现在小学语文考试就会考到三字成语，比如闭门羹、敲门砖、耳边风、落汤鸡、落水狗、莫须有等，如果您家有小学生，不妨给孩子讲讲。

常见成语多是四个字的，中规中矩，其实非四字的成语也不少，您数数这都几个字：天下无难事；既来之，则安之；不到黄河心不死；谋事在人，成事在天；冰冻三尺，非一日之寒；少壮不努力，老大徒伤悲；以其人之道，还治其人之身；鸡犬之声相闻，老死不相往来；各人自扫门前雪，莫管他人瓦上霜……（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）