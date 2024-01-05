洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

大手笔（河洛学堂）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2024.02.19 08:13

　　首笔投资就上亿，真是大手笔；某名作家出了百万字巨著，真是大手笔……我们现在说“大手笔”，通常用来指代名作家或其著作，比喻规模大、有气魄、影响深远的计划或举措。

　　《旧唐书·崔融传》中说：“融为文典丽，当时罕有其比，朝廷所须《洛出宝图颂》《则天哀册文》及诸大手笔，并手敕付融。”崔融负责写的大手笔指什么呢？

　　《辞海》说它旧指有关朝廷大事的文字，并拿《晋书·王珣传》举例：“珣梦人以大笔如椽与之。既觉，语人曰：‘此当有大手笔事。’俄而帝崩，哀册谥议，皆珣所草。”

　　说起王珣，有人可能一时反应不过来，但要说乾隆皇帝的书房三希堂，咱逛故宫的时候可能都想到窗边窥探一番。三希堂里的“三希”指的就是晋朝大书法家王羲之的《快雪时晴帖》、王献之的《中秋帖》和王珣的《伯远帖》，后面两幅作品如今都收藏在北京故宫博物院。这三个书法家还都是亲戚，王献之是王羲之的儿子，王珣是王羲之的堂侄。

　　话题扯回来，说王珣梦见有人给他一支如椽大笔，醒了就对人说，应该是有大手笔的事要做了。不久皇帝驾崩，重要的祭文等都是王珣起草的。

　　大手笔在古籍中没少出现，成为汉语中的固定词组，虽然商务印书馆的《成语大词典》没有收录大手笔，但不耽误咱聊聊三字成语。现在小学语文考试就会考到三字成语，比如闭门羹、敲门砖、耳边风、落汤鸡、落水狗、莫须有等，如果您家有小学生，不妨给孩子讲讲。

　　常见成语多是四个字的，中规中矩，其实非四字的成语也不少，您数数这都几个字：天下无难事；既来之，则安之；不到黄河心不死；谋事在人，成事在天；冰冻三尺，非一日之寒；少壮不努力，老大徒伤悲；以其人之道，还治其人之身；鸡犬之声相闻，老死不相往来；各人自扫门前雪，莫管他人瓦上霜……（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    泡温泉的正确打开方式 您了解吗
    泡温泉的正确打开方式 您了解吗
    泡温泉的正确打开方式 您了解吗
        冷天泡温泉，暖意瞬间包裹全身，放松又解乏。
  • ·一着凉就感冒 试试这个小方子
  • ·寒假防近视，少吃糖多运动
  • ·@所有家长 这份春节儿童“安心提示”请查收
    		•
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
    “云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
        新安县石井镇寺坡山村是一座隐于群山中的村落，北与龙潭大峡谷紧邻，南与青要山相连，西距黛眉山景区不远，...
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
  • ·王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    		•  
    新闻排行
  • 龙年首场寒潮即将来袭 19日至21日洛阳...
  • 徐衣显调研春节期间文旅消费、商贸服...
  • 洛阳中小学开学时间确定
  • 洛阳“90后”女孩参加央视春晚 助力汉...
  • 洛阳277家规模以上工业企业春节假期连...
  • 洛阳铲博物馆是否对外开放？文物局回复
  • 春节假期，洛阳市旅游总接待人次位居...
  • 中原地区首个！洛报集团AIGC实验室揭...
  • 阵风7到8级！洛阳市气象台发布大风蓝...
  • 春节期间，洛阳出入境人员达1241人次
    		•
    百姓呼声
    卖房一年内置换新房退个税政策是否落实
    洛阳市经济适用住房申购程序将研究并完善
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    初九在隋唐 雨水伴梅香

    羊群一组

    火树银花不夜天

    梅花开了
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605