偃师区老年人体育协会：爱心助餐 温暖过年

鸡丝糊涂面、馒头、杂烩菜……偃师区有一群志愿者正月初一至初三连续3天到偃师人民医院送爱心餐，让住院患者和医护人员感受到浓浓的年味和家的温暖。

志愿者在医院发放爱心餐

鸡丝糊涂面、馒头、杂烩菜……偃师区有一群志愿者正月初一至初三连续3天到偃师人民医院送爱心餐，让住院患者和医护人员感受到浓浓的年味和家的温暖。

为了让住院患者和值班医护人员在春节期间吃到可口热乎的饭菜，偃师区老年人体育协会开展了“爱心助餐 温暖过年”志愿服务活动。正月初一至初三，志愿者每天一大早就开始准备约百人份的饭菜，并在11时前赶到医院免费发放。

“考虑到吃饭的大多是病人，我们特意把糊涂面做得清淡、煮得软烂，还加入了鸡丝增加营养，大家都很喜欢，每天都吃得一点儿不剩。”偃师区老年人体育协会志愿服务队队员梁春霞说。

偃师人民医院急救中心主任李站民说，每年春节都是他们最忙碌的时候，接诊量是平时的两三倍，医护人员要么忙得顾不上打饭，要么打回来饭放凉了也顾不上吃，“这个时候，能吃上一碗热腾腾的杂烩菜，感觉就像在家一样温暖”。

据了解，自2018年起，偃师区老年人体育协会就启动了“爱心助餐 温暖过年”志愿服务活动，2020年后因疫情防控而中断，今年春节前夕，大家商量后决定重启这项活动。

“以后只要条件允许，我们每年春节都会去送餐，努力让爱心一直延续下去。”梁春霞说。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 温宏杰）