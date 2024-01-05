新春走基层：“文旅热”吹到咱村里

12日，大年初三，我带着媳妇、孩子一大早出发，去瀍河金村给老丈人、丈母娘拜年。

12日，大年初三，我带着媳妇、孩子一大早出发，去瀍河金村给老丈人、丈母娘拜年。

每年这个时候，去金龙寺的车辆会把村口堵得水泄不通，今年也一样，老远就看到村口汽车排起长龙。村里，熟悉的十字路口像往年一样，小卖铺门口挤满了走亲访友买东西的乡亲。吆喝声、鞭炮声、汽车喇叭声，不绝于耳。

绕行到家，寒暄之后，大家都坐在院子门口晒太阳，一些亲戚和左邻右舍也纷纷聚在一起聊天。作为外地女婿，我连亲戚都没认全，他们的话题我自然插不上嘴，只能坐着尴尬而不失微笑地倾听。

“辉辉和盈盈没在家？”“黄大衣”一边解开大衣扣子一边问。

“早窜了，初一上午就去上班了，他们这几天忙着哩！”对面的三娘一脸自豪。

辉辉我见过，24岁，是个很精神的小伙儿，盈盈是他的女朋友，这几年在村里经常见他们。辉辉初中毕业后在村口学修摩托车，后来在市里修汽车，去年春节还见过他；盈盈妆化得好，以前在市里当婚礼跟妆。

“大过年的，还有这么多人修车？”我不禁插了一句嘴。

“你说的都是老皇历了，这几年洛阳文旅热嘛，到处都是穿汉服的闺女，他们去年开春就转行了，盈盈化妆技术好，被白马寺附近一家汉服店‘挖’去化妆了，辉辉也去了，负责在网上给那家店拉客……”丈母娘慢慢给我讲辉辉的经历。

正说着，一辆车在门口停下，辉辉回来了。“咋现在就回来了？盈盈咋没一起？”众人异口同声地问。

“我回来吃顿饭就走，盈盈忙着呢，这几天人太多了，化妆化不完，根本化不完！”辉辉一边说，一边拿起凳子上的干果狼吞虎咽起来，看来饿坏了。

终于遇到一个能说话的人，我和他聊了起来。前几年在外打工，没挣下钱，去年开始，他们借着洛阳“文旅热”“汉服热”的东风，转行到汉服店从事文旅相关工作，开始工作地在白马寺附近，后来换到了天心文化产业园，而且承包了店里的化妆间。年前合同到期，他们又换到了老集的一家汉服店。“一年下来，就一个字：忙！忙接待，忙化妆”。

不过，这一年没白忙活，这不买了辆二手车，也攒了一些钱，比前几年好多了。

“咦，辉辉算是换对行当了！”几个邻居纷纷说好，旁边一名穿着红毛衣的婶婶插话：“你没看新闻上说，村口的博物馆(汉魏故城遗址博物馆)今年就要开放了，和尚庙(白马寺)门口路也封了，正改造哩，一通车，来沟里(金龙寺)的人不得更多？咱村不得大发展？”

的确，站在村里路边远眺，汉魏故城遗址博物馆已经拔地而起，目前主体已封顶，建成后将成为洛阳的又一标志性博物馆，附近的道路也在改造提升。

其他人连连点头：“可不是，听到这消息，心里高兴着哩！门口就是博物馆和遗址公园，村里就是旅游景点，以前哪敢想这美事？”

说起这些，辉辉满眼憧憬：“博物馆今年10月就要开馆了，忙完这一阵，我得在这附近找找合适的店面，回来自己干！”

“好好好！到时候新店对联可得让我写，沾沾喜气！”对门爱写写画画的伯伯灵感突发，即兴吟出一副对联，“文旅火汉服火家家生意火，洛阳红牡丹红人人日子红。横批：红红火火。”

“中！哈哈哈……”爽朗的笑声伴着鞭炮声在冬日暖阳中飘向远方。（洛报融媒·洛阳网记者 李小勇）