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压岁红包“卷”淡了年味儿，您怎么看
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.19 08:18
大家在现场畅谈自己的看法

　　●时间：2月18日

　　●地点：西工区洛北街道香榭里·阳光社区邻里中心

　　●主持人：金丽娜西工区洛北街道香榭里·阳光社区监委委员

　　●开场白：“过年压岁红包攀比严重”“电子红包方便又有趣”“压岁红包本身是一种心意，不能计较金额”……春节期间，压岁红包成为热议话题。对于压岁红包，中老年人是如何看待的？来，让我们听听他们的想法。

　　嘉宾出场

　　唐军容：香榭里·阳光居民，50岁

　　观点：压岁红包承载了长辈对晚辈的祝福与期许

　　我家是一个大家庭，全家一共二十多口人，我是提倡给压岁红包的，长辈给晚辈压岁红包不仅是年味儿的体现，也是一种文化传承，承载了长辈对晚辈的祝福与期许。在我家，长辈给压岁红包时，晚辈要行磕头礼。压岁红包的金额50元、100元均可，金额不能太大，因为我们认为它仅仅代表的是新春祝福。

　　今年，我家发生了一件有关红包的趣事。我大姐的外孙女今年4岁了，刚刚对压岁红包有粗浅的认识，她以为给任何人磕头都会收到红包。她见人就磕头，结果遇上我那十几岁的小儿子，俩人对着磕头，谁都不给对方红包，当时的情景引得大家哈哈大笑，两个小可爱成了全家人的开心果。

　　我认为，长辈给晚辈压岁红包是心意，晚辈不应计较金额。压岁红包代表着长辈对晚辈真挚、热烈的爱。

　　郭红霞：香榭里·阳光居民，60岁

　　观点：电子红包方便又有趣

　　今年儿子和儿媳回亲家家过春节，我给孩子们准备了电子红包，除夕之夜给了他们一个惊喜。

　　为了跟年轻人一样熟练使用微信发红包，我提前跟社区工作人员好好学了一番，还给微信号绑定了银行卡。春节期间，我不仅在微信群里抢了不少年轻人发的红包，自己也发出去不少红包，还给儿子、儿媳、孙女每人发了200元的微信红包作为压岁红包。

　　别看我上了年纪，现在我用微信发红包、抢红包的熟练程度一点儿不比年轻人差。春节期间，我用微信共发出去700多元的红包，收到了1000多元的微信红包。其实，用手机发电子红包比起现金红包来更有意思，特别是对于过年不能见面的人，直接发电子红包更方便。

　　王一晨：香榭里·阳光居民，74岁

　　观点：别让攀比、计较给长辈添负担

　　春节期间，我的朋友向我吐槽起压岁红包的事儿。他家里有两个孩子，平时老大对家里照顾得多，经常贴补家用，因此，老两口春节给老大家的孩子压岁红包金额多一些，但谁知这事儿让老二媳妇知道后不依不饶，说他们厚此薄彼。好好一个春节，一家人闹得很不痛快。

　　我认为，长辈首先要一碗水端平，其次晚辈不能太看重压岁红包的金额。否则，压岁红包不但失去了原本的美好寓意，无法纯粹地传递心意和祝福，还让情意变淡了。另外，那也会导致晚辈有样学样，给长辈拜年只是为了压岁红包，同龄人之间还会攀比拿到了多少压岁钱，这对塑造孩子的价值观可不是好事。

　　因此，年味儿不在于有没有红包往来，亲情更不在于红包金额大小。年味儿不可变味儿，压岁钱该回归本义。别让攀比、计较给长辈添负担，也别让孩子卷入大人的“人情债”，甚至学会盲目攀比和炫富。

　　徐志立：香榭里·阳光居民，63岁

　　观点：还原压岁红包的原始含义

　　自从电子支付流行后，我家中便很少储备现金。为了过年给孩子们包红包，年前，我特意到银行取了1000元的新钞。我坚持发红包，因为有这几重含义。

　　其一，手与手传递红包，满是温情。我喜欢用传统的方式发红包，有喜庆味道。包上一个大红包，逗小孙女说上一箩筐吉祥话，最后郑重地将红包送到她手中，这是我家过年的习惯。

　　其二，压岁红包不在于金额多少，在于仪式感。长辈们期待晚辈得到压岁钱就可以平平安安度过一岁。

　　我认为，发红包切勿攀比，要量力而行。近几年，压岁红包金额涨得太快、逐渐变味儿。之前，“全国压岁钱地图”还一度火上热搜，这种难以抑制的攀比，是压岁钱水涨船高的主要原因。压岁红包一旦开始讲排场，就很难保持原有的美好寓意，会逐渐功利化、物质化。因此，要还原压岁红包的原始含义，让长辈不为钱发愁，让晚辈不拿钱炫耀，这才是过年的正确打开方式。

　　专家点评

　　●河南科技大学人文学院社会工作系李倍倍：

　　随着生活水平的提高，压岁红包越来越鼓，祝福祈福的作用却似乎越来越弱化。近年，全国多地正通过各种方式引导群众合理给压岁红包，有的将给压岁红包变成给压岁书，有的将“压岁钱不变味儿”纳入村规，这些做法都值得点赞。但大家更应该思考的问题是，如何借助压岁红包倡导好的家风、家教、家文化——既让晚辈们懂得感恩，为长辈们减轻负担，让全家人都懂得勤俭持家的道理，也让家人感受到互相关爱远比金钱更重要。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 赵喆 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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