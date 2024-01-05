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2024年1月洛阳网“百姓呼声”回复率为99.83%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.19 08:17

　　日前，记者获悉，今年1月，洛阳网“百姓呼声”平台共收到各类帖子10099条。其中，投诉类7595条、咨询类1919条、建议类585条；已回复帖子10082条，回复率为99.83%，比2023年12月下降0.1个百分点。

　　在职能部门方面，诉求问题涉及政府职能部门45个，其中44个回复率为100%；在县区政府方面，诉求问题涉及县区政府15个，回复率均为100%；在公共服务行业方面，诉求问题涉及公共服务行业单位37个，其中31个回复率为100%。

　　此外，部分单位仍存在敷衍网民诉求的情况。1月抽查“百姓呼声”帖子4500条，抽查结果显示，有6个单位共15条帖子存在敷衍答复情况。其中，老城区4条、洛宁县3条、伊川县3条、宜阳县3条、嵩县1条、汝阳县1条。

　　1月“百姓呼声”未及时回复情况

　　职能部门

　　洛阳市邮政管理局：帖子总数28条，3条未回复

　　公共服务行业

　　洛阳火车站：帖子总数36条，4条未回复

　　洛阳文旅集团：帖子总数70条，3条未回复

　　轨道交通集团：帖子总数75条，2条未回复

　　中信银行：帖子总数2条，1条未回复

　　有线电视网络：帖子总数19条，1条未回复

　　回复为0的单位：

　　中国人寿保险公司(帖子总数2条)

　　（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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