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最低气温降10℃以上 洛阳将出现强寒潮和持续雨雪天气
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2024.02.19 08:15

　　刚刚过去的春节假期，我市暖意融融。今日起，随着气温迅速下降，多日不见的雨雪天气将再次“光顾”我市。

　　据省气象台预计，受冷空气影响，今日到21日，我省最高气温将累计下降18℃到22℃，最低气温降幅10℃到15℃，大部分地区将出现寒潮天气。

　　市气象台昨日16时35分发布寒潮蓝色预警信号：预计未来48小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区最低气温将下降10℃以上，20日、21日凌晨最低气温为-4℃左右，陆地平均风力为5级左右，请您注意防范。

　　市气象台根据最新的气象资料分析，受强冷空气和西南暖湿气流共同影响，预计今日到24日，我市将出现强寒潮和持续雨雪天气过程，气温降幅剧烈，雨雪范围广、持续时间长、积雪深度大。

　　最近几天天气预报

　　今日：阴天转小雨，夜里雨夹雪转小雪，西北风4级到5级转东北风4级，气温5℃～10℃。

　　明日：阴天有中到大雪，局部地区有暴雪，东北风3级左右，气温-4℃～1℃。

　　21日(正月十二)：阴天有小到中雪，气温-6℃～-3℃。

　　22日(正月十三)：阴天转零星小雪，气温-5℃～-2℃。

　　23日(正月十四)：阴天有小雪，气温-5℃～-1℃。

　　24日(正月十五)：阴天有小雪，气温-5℃～-1℃。

　　25日(正月十六)：阴天到多云，气温-4℃～1℃。（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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