春节假期洛阳本地人爱去哪儿玩？王城公园位居榜首

这个春节假期，洛阳文旅火爆出圈。外地游客最爱去的景区是哪？18日，美团洛阳市春节文旅大数据报告显示，洛邑古城霸榜外地游客最爱去的景区，而本地人的心头好则依然是王城公园。

这个春节假期，洛阳文旅火爆出圈。外地游客最爱去的景区是哪？18日，美团洛阳市春节文旅大数据报告显示，洛邑古城霸榜外地游客最爱去的景区，而本地人的心头好则依然是王城公园。

数据显示，在游客来源方面，排名前十的地区分别为河南、江苏、山东、北京、浙江、河北、陕西、广东、上海、山西。省内游客中，郑州、平顶山、焦作、新乡、南阳的游客数量位居前五。

在景点选择上，外地游客最爱去的十大景点是洛邑古城、洛阳龙凤山古镇、老君山风景名胜区、龙门石窟、隋唐洛阳城应天门遗址博物馆、王城公园、隋唐洛阳城九洲池、隋唐洛阳城明堂天堂景区、二里头夏都遗址博物馆、洛阳白云山风景区。

而本地人最爱去的十大景点中，王城公园依然位居榜首，其余分别为洛阳龙凤山古镇、洛邑古城、二程文化园、二里头夏都遗址博物馆、隋唐洛阳城九洲池、隋唐洛阳城应天门遗址博物馆、隋唐洛阳城明堂天堂景区、老君山风景名胜区、灵山寺。

近年来，洛阳围绕“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，通过打造夜间文旅消费新业态，营造多元化夜间文旅消费新场景，为夜经济注入新活力。春节期间，牡丹阁千灯节迎春灯会、“天街奇幻夜·神都洛阳年”天街新春盛会等精彩登场，西工小街、老城十字街人声鼎沸，升腾的烟火气引来八方宾客，年味儿也更足了。数据显示，春节期间，游客在洛夜间文旅消费规模占比约67.2%，较去年同期增长154.4%。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 文/图)