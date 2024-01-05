“洛阳造”马面裙成穿搭爆款 助力国潮崛起

套上立领对襟衫，系上织金马面裙，再搭一件方领刺绣对襟袄……今年春节，在洛阳各大景点，这是最“潮”的打卡穿搭。这两天，洛阳天街新春盛会上身穿马面裙的表演者和游客备受媒体关注，“#马面裙成龙年春节穿搭爆款”的话题也登上网络热搜。

丁晓丽(右)为游客试穿马面裙

套上立领对襟衫，系上织金马面裙，再搭一件方领刺绣对襟袄……今年春节，在洛阳各大景点，这是最“潮”的打卡穿搭。这两天，洛阳天街新春盛会上身穿马面裙的表演者和游客备受媒体关注，“#马面裙成龙年春节穿搭爆款”的话题也登上网络热搜。

马面裙到底有多火？作为天街新春盛会表演者及游客汉服妆造的提供者，洛阳汝阳县云之裳华服产业园提供了一组简单的数据，该产业园设置在天街的汉服体验中心每天接待游客约500人次，其中90%都选择了马面裙。

“这些马面裙和汉服全部由本地团队自主研发、设计、生产，是妥妥的‘洛阳造’。”该产业园相关负责人丁晓丽介绍，云之裳华服产业园是洛阳首家汉服产业园，自去年9月投产以来，产品已覆盖洛邑古城、隋唐洛阳城、老君山等热门景区的大部分汉服体验场馆，还辐射到了西安、郑州、开封、武汉等地的部分景区。

随着汉服产业链不断完善，订单源源不断地“跑”向洛阳。“我们春节前接到的订单，出货时间已经排到了4月份。”丁晓丽说，订单拿到“手软”也是一种“甜蜜的负担”。一件马面裙从面料加工成成品，大约需要2个小时，但即使是这样的工作效率，企业现在的产能也满足不了订单需求。为此，该产业园持续优化生产流程、提升效率，不断购置新设备、招聘新员工，争取春节假期结束后在最短时间内让产能翻倍提升，尽最大可能满足订单需求。

各式各样的马面裙

汉服消费持续升温，如何在市场中分得更大的份额？在丁晓丽看来，必须摆脱同质化竞争，创新推出特色鲜明的产品。为此，云之裳华服产业园立足洛阳历史文化，从面料、纹饰等入手，开发具有本地特色的产品。牡丹纹、龙凤纹、山海图、八宝图……在天街的汉服体验中心，数百条马面裙纹饰精美华丽，让不少游客挑花了眼。

“在洛阳，牡丹纹样的马面裙备受游客青睐。”丁晓丽说，该产业园的产品还吸引了知名服饰史学者、中华服饰文化研究会理事陈诗宇的关注，目前已与其团队达成合作意向，今年将设计生产更多复原款的汉服，预计很快将与消费者见面。

作为汉服行业的从业者，丁晓丽为洛阳汉服产业的发展倍感自豪。如今的洛阳，除了汉服妆造体验商家，还涌现出越来越多的头饰制作工作室、化妆培训机构、刺绣研发团队，他们与汉服生产企业相互配合，让大家把文化自信“穿上身”，共同助力国潮崛起。

“我们也在延长自己的上下游产业链，同时孵化化妆、跟拍等机构，未来，洛阳的汉服体验将更完美。”丁晓丽还忍不住“剧透”，今年牡丹文化节期间，洛阳汉服体验将有“大动作”，大家一起期待吧。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 周晏至 文/图）