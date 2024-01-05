“热辣滚烫” 洛阳移动实现老君山旅游高峰网络“零”拥塞

2024年春节期间，洛阳栾川老君山迎来史上最火爆春节旅游假期，景区一度上榜“2024年春节全国驾车出游十大热门景区”第4位，客流量再创新高。

2024年春节期间，洛阳栾川老君山迎来史上最火爆春节旅游假期，景区一度上榜“2024年春节全国驾车出游十大热门景区”第4位，客流量再创新高。

据洛阳移动网络数据显示，春节期间老君山景区最大日流量由平日36015G增加至92712G，增幅163.25%；景区内同时在线最大客户数由7088人增加到13196人，增幅86.17%。

置身大自然美景之中，洛阳移动5G网络圆满保障游客“嘻刷刷”，且实现网络“零”拥塞。

据了解， 2023年以来，老君山持续火爆全网，抖音定位在“老君山风景名胜区”的视频累计播放量超140亿，热度霸居全国榜首。

基于该景区网络覆盖现状，洛阳移动未雨绸缪，统筹规划老君山景区网络承载能力，全力组织开展老君山景区无线网提质工程，克服春节前的连续雨雪天气影响，攻坚克难，完成建设任务，有效服务于景区信息化及游客通信需求。

结合景区个别“网红打卡地”高流量业务需求及其它线路日常指标，洛阳移动针对不同业务类型、业务速率精准匹配资源投入，采取宏/微基站结合、扇区级精细部署等手段，通过高标准规划设计、多轮次论证方案，共新建基站30个、扩容基站21个、布放光缆72公里。

据了解，老君山无线网提质工程使景区网络的4/5G客户承载量由6万人提升至18万人，容量提升200%。

有了良好的网络支撑，春节期间，该景区及时利用新媒体平台发布旅游咨询、开放政策、气象交通等信息。2月13日客流量过多，景区使用知讯发送提醒信息约2万条，提醒游客疏散。(王炜 丁力)⑧