洛阳中小学开学时间确定

2024年春季新学期马上启程，中小学什么时候开学呢？一起来看！
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2024年春季新学期马上启程，中小学什么时候开学呢？一起来看！
全市义务教育阶段学校寒假于2024年1月27日始，至2024年2月25日止。
普通高中学校寒假于2024年2月3日始，至2024年2月25日止。
新学期全市义务教育阶段和普通高中学生于2月25日报到，2月26日正式上课；各学校教职工提前到校，做好新学期开学前的各项准备工作，开学第一周不组织任何形式的考试。
新学期，新气象，希望各位家长和孩子们做好准备工作，在即将到来的新学期跑出加速度！⑥
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