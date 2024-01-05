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中原地区首个！洛报集团AIGC实验室揭牌成立！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.18 12:11

　　2月18日，农历龙年第一个工作日，中原地区首个媒体AI实验室——洛报集团AIGC实验室揭牌成立。

　　AIGC(Artificial Intelligence Generated Content)，即生成式人工智能，指基于生成对抗网络、大型预训练模型等人工智能的技术方法，通过已有数据的学习和识别，以适当的泛化能力生成相关内容的技术。近年，新华社、人民日报等均建立了AI工作室、平台。

　　2月16日，OpenAI发布了首个文生视频模型Sora，将进一步推动媒体、影视行业视觉内容的生产。作为洛阳地区最具专业性的摄影、视频、美术、设计等视觉产品生产基地，洛阳日报报业集团视觉梦工坊长期致力于对行业新技术的探索。去年以来，视觉梦工坊制作的宣传片《欢迎来到元宇宙社区》、洛阳首部AI原生微电影《时空·洛神赋》、两会报道中首次出现的AI数字人主播梦梦以及AI融媒体作品《AI绘报告:这样的洛阳你Ai了吗？》等，均尝试运用AI技术制作生成。“洛报融媒·视觉梦工坊AIGC实验室”揭牌成立后，将致力于AIGC在新闻报道、影视制作、文图生成和文旅文创等视觉领域的探索和应用。

　　“洛报融媒·视觉梦工坊AIGC实验室”的logo别具一格，由AI辅助设计而成。Logo中有人类大脑、视觉梦工坊标志符号及钥匙等元素，象征AIGC如一把打开未来之门的钥匙。“洛报融媒·视觉梦工坊AIGC实验室”主任、AI工程师魏冲冲在AI软件中输入相关指令，AI软件自动生成了上百个logo草图，然后再从中进行挑选，由视觉包装师设计制作完成。

　　洛阳日报报业集团视觉梦工坊执行总编曾宪平表示，下一步他们将依托AIGC实验室，积极与前沿科研单位合作，打造高效专业团队，发挥协同效应，共同推动AIGC技术在媒体行业的应用和创新。时机成熟时，还将组织“洛阳全球AI创作者大会”，也非常欢迎更多有技术、有创意的团队和个人与视觉梦工坊开展合作，共谋未来。

扫码观看洛阳首部AI原生微电影《时空·洛神赋》

　　（洛报融媒·洛阳网记者 李冰/文 记者 张光辉/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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